Elecciones 2024

Presidenata del Council of the Americas (COA) califica como espectacular el Plan de Nación de Claudia Sheinbaum para continuar con la 4T 'Espectacular', fue el calificativo que la presidenta del Council of the Americas (COA) le dio al plan de gobierno que presentó la candidata de la coalición 'Sigamos Haciendo Historia' a la Presidencia de México