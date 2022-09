Presidencia aclara que tuit de Calderón sobre contaminación marítima es cierto

La Oficina de la Presidencia de la República aclaró que la información difundida por el expresidente Felipe Calderón, en la que acusaba de un derrame de aguas negras en la bahía de Acapulco no es falsa .

El pasado 31 de agosto, la encargada de la sección Quién es quién en las mentiras, Ana Elizabeth García Vilchis, mostró un tuit de Calderón Hinojosa en el que denunciaba la descarga de aguas residuales en la Bahía de Acapulco.

En dicha publicación difundida el 28 de agosto, el expresidente del PAN acusó que a las autoridades “no les importa ni la salud ni el medioambiente ni el turismo” , frase que acompañó con un video de Instagram de Ocean Life, en el que se observa cómo derraman agua contaminada.

Encontré en Instagram esta imagen de la Bahía de Acapulco. No les importa ni la salud, ni el medio ambiente, ni el turismo. Qué pena. https://t.co/XVv6axBSAQ

En respuesta, García Vilchis aseguró que el video no era reciente ni había sucedido en México, sino que se trataba de un grabación publicada el 9 de julio de 2020 por la fundación Ecomar, en el que se daba cuenta de un de un derrame realizado en una playa de España.

"El ex presidente Felipe Calderón Hinojosa, mientras guarda silencio sobre Genaro García Luna, su ex secretario de Seguridad Pública preso en Estados Unidos acusado de asociarse con el narcotráfico, no pierde ocasión para golpear al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, aunque para ello tenga que mentir un día sí y el otro también"