AMLO dice sí a Tlalli; imagen revelada es  bosquejo: Sheinbaum

El Presidente Andrés Manuel López Obrador dio su aval a Tlalli, la escultura que va a ocupar el lugar donde estaba la estatua de Cristóbal Colón, en la que actualmente se conoce como la Glorieta de Colón, en Paseo de la Reforma, y expresó que sí comparte la decisión de que se coloque la cabeza estilizada de una mujer olmeca.

“Sí estoy de acuerdo con la cabeza de mujer estilizada con rasgos olmecas que se va a instalar, que se va a poner en donde está la glorieta a Colón, que se va a reubicar, en eso sí estoy totalmente de acuerdo, porque a partir de la invasión hace 500 años se quiso ocultar el pasado artístico cultural de los pueblos originarios, las grandes culturas del México prehispánico y eso lo tenemos que exaltar”, indicó.

En conferencia mañanera, dijo que el día 27 de este mes se va a inaugurar una exposición en el Museo de Antropología y en el edificio de la Secretaría de Educación Pública (SEP) que se va a llamar “Grandeza de México”.

Sí, estoy de acuerdo con la cabeza de mujer estilizada con rasgos olmecas que se va a poner en donde está la glorieta a Colón, estoy totalmente de acuerdo

Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México

Aseveró que “ya no es tiempo de rendir culto a personalidades”, por lo que no quiere que se utilice su nombre en calles o escuelas ni tampoco quiere que le realicen estatuas ni homenajes.

Indicó que ya precisó en su testamento esta disposición, porque dijo que considera que la mejor forma en la que se puede honrar a una persona es siguiendo su ejemplo.

“Tengo escrito en mi testamento que no quiero que se use mi nombre para nombrar ninguna calle, no quiero estatuas, no quiero que usen mi nombre para nombrar una escuela, un hospital, nada absolutamente. Yo creo que el mejor homenaje que se ofrece a dirigentes, incluso a héroes, heroínas, es siguiendo su ejemplo, no convirtiéndolos en piedra, lo más importante es eso”, expresó.

NO ES DEFINITIVA

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que la escultura Tlalli, que fue dada a conocer recientemente, es sólo un bosquejo y no es la definitiva, porque el artista encargado de la obra se encuentra trabajando en ella.

En conferencia de prensa, detalló que también analizan el sitio donde se colocará la estatua de Colón que ya fue retirada de Paseo de la Reforma, pero será hasta el próximo martes cuando se tenga el detalle.

“Sí, ayer (jueves) se presentó un primer bosquejo, digamos, de lo que sería, está todavía el escultor trabajándola, no es totalmente la definitiva, y está trabajando también con el INAH, y estamos ya en la definición de dónde se ubicará la estatua de Colón. El martes, probablemente, ya estemos en condiciones de informarlo con más detalle”, declaró.

La mandataria capitalina aseveró que la semana siguiente se informará también sobre su costo total.