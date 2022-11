Presidente desacredita voto en contra de Rusia

El Presidente Andrés Manuel López Obrador dejó de manifiesto que no coincide con la decisión del embajador de México en Naciones Unidas, Juan Ramón de la Fuente, sobre la posición que asumió el país en torno a los daños que tendría que pagar Rusia por el conflicto con Ucrania.

Aunque se equivocó y dijo que era la embajada de México ante Estados Unidos la responsable de esa decisión.

“Y México va a seguir manteniendo su postura en favor de la paz, de la solución pacífica a esa controversia, esa es la postura de México: neutralidad. Me decían ayer que se votó en la ONU para que México… para que Rusia pague los daños ocasionados a Ucrania y que México votó por eso. Es una decisión de la embajada de México en Estados Unidos. Yo no puedo estar pendiente de todo, o que me pregunten todo, o que me consulten todo; hay libertades, pero el titular del Ejecutivo en México, que es el que de acuerdo a la Constitución tiene a su cargo la política exterior, sostiene que en este conflicto nuestra postura es la de la paz y la neutralidad”, explicó el mandatario.

La Asamblea General de la ONU adoptó una resolución, impulsada por el embajador de Ucrania ante Naciones Unidas, Sergi Kyslytsya, quien invocó la Comisión de Indemnizaciones del organismo para exigir que Rusia pague por los daños, pérdidas y lesiones ocasionadas a ciudadanos ucranianos. Además, aprobó iniciar el registro para documentar las reclamaciones.

La medida tuvo 94 votos a favor, 14 en contra y 73 abstenciones. México votó a favor de imponer la sanción a Rusia, que protestó por la resolución.

Esta posición asumida por el embajador permanente ante Naciones Unidas, Juan Ramón de la Fuente, fue desacreditada por el Presidente, quien pidió que México se mantenga neutral.

Se trata de la segunda ocasión en que De la Fuente asume una posición distinta al mandatario. La primera se dio el pasado 10 de octubre, cuando en el Consejo de Seguridad de la ONU apoyó el veto contra la Federación Rusa y condenó la invasión.

En opinión de López Obrador, ya hay una “voluntad colectiva”, aunque no lo manifiesten los gobiernos, de que el conflicto debe concluir a la brevedad.

“Yo estoy convencido de que ya hay una especie de voluntad colectiva que no había, ya hay un acuerdo no abierto, pero sí interno en muchos países, incluso en gobiernos, de que debe buscarse el diálogo para la paz; o sea, yo no pienso que tarde mucho ese momento y lo que hay que hacer es que se logre pronto. No veo que escale el conflicto, que se agrave, no; siento que ya va a ir descendiendo la confrontación y se va hacia la paz”, dijo.

Señaló que, a pesar de esa tendencia pacifista, todavía persiste una parte que se pronuncia por la violencia para dirimir los conflictos, pero consideró que los ciudadanos no apoyarían una medida así.

“Todavía hay, como en todo, los más bélicos, los más irracionales, que quieren que continúe esta guerra, pero ya no hay acuerdo. Yo no voy a decir consenso, porque eso nunca ha habido en este tema tan delicado”, estimó.