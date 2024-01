El Presidente se levanta a agredir, critica Xóchitl

La precandidata presidencial del PAN, PRI y PRD, Xóchitl Gálvez Ruiz, reprochó que, en lugar de levantarse a trabajar, el Presidente Andrés Manuel López Obrador, se levanta a agredir.

Entrevistada en el contexto del Diálogo con Organizaciones Campesinas para la Reconstrucción del Campo se refirió al tema de la violencia que prevalece en el país y particularmente las agresiones de las que han sido víctimas los políticos y aspirantes a cargos de elección popular.

Particularmente mencionó el caso del líder perredista José Alejandro Naredo García, de Cuitláhuac, Veracruz, asesinado el sábado, y subrayó que en este ambiente de violencia el clima de polarización no favorece al país.

“La polarización no abona. El que el Presidente, en lugar de levantarse a trabajar, porque no se puede levantar muy temprano (…). Y pues te puedes levantar a trabajar o te puedes levantar a agredir. Él se levanta muchas veces a agredir. Yo creo que hay que pararle a la polarización, porque sus seguidores a veces toman eso como el derecho a agredir a las personas.

“Lamento muchísimo la muerte del dirigente del PRD en Cuitláhuac, curiosamente así se llama el municipio, en Veracruz. Y qué bueno que ha habido voces en el INE que toman el tema y advierten de la violencia que se va a vivir en las elecciones y el Gobierno no puede seguir cerrando los ojos a lo que está pasando”, expuso la exsenadora.

Por otra parte, Xóchitl Gálvez le dijo a Alejandro Rojas Díaz Durán que quien quiera construir un país mejor es bienvenido a su proyecto.

Luego de que el senador suplente de Ricardo Monreal Ávila anunció su renuncia a Morena, la abanderada presidencial recordó que hubo varios temas en los que encontraron coincidencias y que era notorio que ya se encontraba incómodo en su partido.

Por ello, recordó que públicamente ha declarado que están abiertas las puertas para todos los que quieran participar en su plan para el país.

“Curiosamente Alejandro y yo éramos vecinos de curul ahí en el Senado de la República, nos apoyó en muchísimas votaciones porque él no coincidía, por ejemplo, con la militarización, no coincidía con poner fin a las instituciones democráticas. Entonces, yo creo que ya estaba muy incómodo en Morena y pues yo lo he dicho públicamente, todo aquel que quiera construir un país mejor es bienvenido a este proyecto”, declaró.

La precandidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México encabezó un encuentro con organizaciones campesinas, donde destacó que pese a ser un sector vital para la alimentación en nuestro país, en este sexenio existe un abandono total al campo.

Lamentó la realidad que viven los campesinos, quienes se enfrentan a las dificultades agrícolas y además a la inseguridad.

“No es justo lo que viven del chantaje del crimen organizado. He hablado con los limoneros, he hablado con los agricultores de Texcapilla. Yo estuve en Texcapilla con ellos, con los que producen haba, con los que estaban a merced de la delincuencia. Un peso por metro cuadrado les tenían que pagar a los delincuentes y ¿saben qué?, nadie los defendió”, afirmó Gálvez Ruiz.