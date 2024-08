Presume 4T tener ya votos para mayoría calificada en Senado

Morena, PT y Partido Verde presumieron tener “amarrados” a los senadores electos del PRD Araceli Saucedo Reyes y José Sabino Chavo Herrera para acercarse a la mayoría calificada en la Cámara alta, con la que podrían aprobar reformas a la Constitución, como la que se busca hacer al Poder Judicial de la Federación.

Luego de que tanto el coordinador del PVEM en el Senado, Manuel Velasco, como el morenista Félix Salgado, aseguraron que ya tienen los tres votos que les hacen falta a la 4T para sacar adelante la reforma constitucional al sistema de justicia penal, fuentes del Senado confirmaron a La Razón que los dos que ya están bien seguros de que acompañarán a Morena en la votación son los perredistas, quienes —explicaron las fuentes—, al no tener bancada, optarán por irse con el “mejor postor”.

Sin embargo, el líder nacional del sol azteca, Jesús Zambrano, advirtió que ante la especulación de que ambos senadores ya se comprometieron con Morena y el Gobierno a dar sus votos, los exhortó a “no traicionar” los principios de su partido.

Al respaldo de los legisladores del sol azteca, subrayaron las fuentes consultadas, probablemente se obtenga el tercer voto de Manlio Fabio Beltrones Rivera, quien fue dejado fuera de la bancada del PRI por su conflicto con el líder nacional tricolor, Alejandro Moreno.

Dijeron que otro que puede ser convencido de sumarse a esa mayoría calificada de Morena y sus aliados es el exgobernador de Yucatán, Mauricio Vila, quien durante su gestión trabajó en colaboración estrecha con el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Si el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ratifica la distribución legislativa que hizo el INE la semana pasada, Morena tendría 83 senadores en la próxima legislatura por la alianza con PT y PVEM, por lo cual, con los tres sufragios, alcanzaría 86, suficientes para sacar la reforma judicial, como lo establece la Carta Magna al tratarse de una modificación constitucional.

Gráfico

Luego de registrarse como senador para su segundo periodo en la Cámara alta, Manuel Velasco aseguró que el bloque de la Cuarta Transformación ya cuenta con los tres votos que le faltan para obtener la mayoría calificada.

“No nos faltan”, aseguró el coordinador del Verde, y agregó que “ya lo van a ver. Es muy probable. Se está construyendo el diálogo”. Reiteró que está en un “99.9 por ciento” seguro de que los tres votos para la mayoría calificada ya se tienen.

Sin embargo, no dio a conocer quiénes son los senadores o senadoras que los apoyarán en la LXVI legislatura, la cual comenzará el 1 de septiembre próximo. Explicó que “a la hora de las votaciones se verá quiénes son los que se han sumado”.

Lo anterior también fue anticipado por el legislador guerrerense Félix Salgado, quien el viernes anterior dijo que ya se contaba con esos tres votos necesarios para la supermayoría.

“Les digo algo, ya están”, señaló, tras negarse a revelar los nombres de los senadores convencidos. “No, no puedo decir, pero ya están, hay mayoría calificada en el Senado”, declaró entonces.

Los senadores electos Araceli Saucedo y Sabino Herrera, al ser cuestionados por una reportera sobre si ellos serían quienes den los votos necesarios a Morena para la mayoría calificada, la michoacana sólo exclamó: “Sin comentarios”, y su compañero guardó silencio. De inmediato se subieron a una camioneta y abandonaron el edificio senatorial.

Saucedo es originaria de Salvador Escalante, Michoacán, y desde el 2002 cuenta con trayectoria política en el partido del sol azteca; hasta este año fue electa senadora. Mientras tanto, Chavo Herrera, de Villahermosa, Tabasco, en el 2012 ganó la elección para diputado local por Cárdenas y Huimanguillo; en el 2015 fue electo alcalde de este último municipio y buscó la reelección en el 2018, la cual perdió.

El dirigente nacional perredista, Jesús Zambrano, hizo un llamado enérgico a esos dos legisladores a no “traicionar” a las mujeres y hombres que les dieron su confianza.

“Desde el PRD expreso mi confianza en que nuestra senadora electa de Michoacán, y el senador electo de Tabasco, voten en congruencia con los principios democráticos de nuestro partido; no traicionen a las mujeres y hombres que les dieron su confianza y contribuyan con ello a frenar las pretendidas reformas morenistas reaccionarias.

“Subrayo lo de la representación perredista en este órgano legislativo, porque se han acentuado las versiones en el sentido de que ya se comprometieron con el Gobierno. Ténganlo por seguro, compañera y compañero, que un enorme sector de la sociedad les reconocerá su congruencia y valentía. Recuerden: es por México, por los valores democráticos y de justicia social por los que hemos luchado durante tantos años; tenemos confianza en que actuarán congruentemente”, puntualizó.

Al referirse al tema, la senadora de Morena Martha Lucía Mícher aseguró que el bloque de la Cuarta Transformación está “casi a punto de ser mayoría” en la Cámara alta. Adelantó que invitará a una mujer para completar uno de los tres votos faltantes para la mayoría calificada y con ello poder pasar reformas constitucionales sin necesidad de consensos.

“Yo sí tengo un prospecto”, aseguró la guanajuatense, aunque se negó a revelar el nombre porque “se puede cebar”. “Les puedo asegurar que a quien yo quiero invitar no va a ser vetada. Y es mujer”, apuntó.

Van mil 688 recursos contra supermayoría

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ha recibido de manera directa mil 688 medios de impugnación contra el acuerdo del Instituto Nacional Electoral (INE), correspondiente a la asignación de diputados plurinominales.

En una breve tarjeta informativa, garantizó que, con base en la Constitución y en la ley electoral, los cinco magistrados analizarán y resolverán las impugnaciones del PRI, PAN y Movimiento Ciudadano en los plazos establecidos, con el fin de que el Poder Legislativo se integre.

Los partidos de oposición tuvieron 48 horas para impugnar ante el TEPJF el acuerdo del INE que el viernes pasado asignó a Morena y sus aliados 364 diputaciones federales plurinominales, las cuales garantizan una mayoría calificada para aprobar reformas constitucionales.

Al cerrarse el plazo de impugnaciones, el Tribunal Electoral tiene 72 horas para resolver, por lo que se espera que en sesión del miércoles los magistrados resuelvan si confirman o no esa mayoría calificada al partido oficial y sus aliados.

Entrevistado en la sede del TEPJF después de una reunión con los magistrados Janine Otálora y Reyes Rodríguez, el constitucionalista Diego Valadés opinó que el INE fue incongruente porque registró a Morena como una coalición, pero entregó plurinominales como a un partido político.

Además, sostuvo que el instituto leyó la Constitución contra su propio contenido, pues ahí se establece que el propósito de limitar en ocho por ciento la sobrerrepresentación es para que las fuerzas de oposición no estén marginadas.

“El INE registró, para efectos de la fracción primera del artículo 54, a una coalición, pero para efectos del ‘premio’ del ocho por ciento, conforme a la fracción IV y V del artículo 54, los consideró como partidos”, remarcó.

Informó que, ante los magistrados, “señalamos que esto es incongruente y que lleva a una clara reducción al absurdo, porque de haber sido cuatro los partidos integrantes de la coalición, en vez de darles 74 por ciento, les habrían dado 82 por ciento y de haber sido cinco les hubieran dado 90 por ciento”.

Los integrantes del Observatorio Ciudadano integrado por los constitucionalistas y expertos electorales Jorge Alcocer, Diego Valadés, Arturo Núñez, Jesús Orozco, Morelos Canseco, Rodrigo Morales y Alma Zamora, presentaron un “amicus curiae” en contra de la supermayoría que otorgó el INE a Morena, PT y PVEM.

En tanto, la presidenta del TEPJF, Mónica Soto, se reunió en privado con los dirigentes de cúpulas empresariales, banqueros e instituciones bursátiles, en la sede del tribunal, para intercambiar impresiones sobre la etapa de conclusión del Proceso Electoral Federal 2023-2024.

Al encuentro asistieron José Medina Mora, dirigente nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex); Julio Carranza Bolívar, presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM); Álvaro García Pimentel, titular de la Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles (AMIB).

También acudieron el presidente de la Asociación Mexicana de Afores (Amafore), Guillermo Zamarripa Escamilla, así como representantes del Consejo Coordinador Empresarial (CCE).

ONG piden revertir la distribución de pluris

Integrantes de la denominada Marea Rosa y la organización UNID@S presentaron un recurso amicus curiae ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), con más de 152 mil firmas para frenar la sobrerrepresentación de Morena, PT y Partido Verde Ecologista en la Cámara de Diputados.

Encabezados por Guadalupe Acosta, del Frente Cívico Nacional; Francisco Torres Landa, de UNE México, y Ana Lucía Medina, de Sociedad Civil México, los manifestantes de Marea Rosa destacaron que el recurso legal propone la importancia de salvaguardar la pluralidad en el Congreso de la Unión y los derechos de las minorías.

Pidieron a los magistrados electorales realizar una interpretación sistemática de lo establecido en el artículo 54 de la Constitución y considerar que los techos de sobrerrepresentación se aplican para toda fuerza política y no a partidos de manera individual.

Con decenas de carpetas que contenían las firmas ciudadanas donde expresan su rechazo al acuerdo del Consejo General del INE, que avaló la súper mayoría legislativa de Morena y sus aliados el viernes pasado, confiaron que los magistrados actúen conforme a la ley en la resolución de las impugnaciones a la distribución de pluris, que será a más tardar este miércoles.

Acosta Naranjo demandó a los miembros del TEPJF excusarse desde ahora de la posibilidad de ser ministros de la Suprema Corte en 2027, como lo señala la reforma judicial, ya que lo consideró un “intento corruptor” para favorecer con su fallo al partido oficial.

“Si van a votar por la sobrerrepresentación, lo mínimo que tienen que hacer es excusarse de ser candidatos a ministros, porque si no, están teniendo un conflicto de interés”, advirtió.

Francisco Torres Landa afirmó, por su parte, que Morena pretende sobornar a los magistrados con un contenido favorecedor en la reforma judicial que se discute en la Cámara de Diputados.

“Les están diciendo que si ellos avalan esta reforma no los van a reemplazar con el voto popular y además los exentaría del periodo para poder subir a la Corte. Me parece que esto es sumamente delicado y no se pueden prestar a un soborno”, aseguró.

Aval del INE “fue día de la democracia”, dice Ejecutivo

Tras aprobarse la distribución de diputaciones plurinominales que dan la mayoría calificada a Morena, PT y PVEM en la Cámara baja, el Presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó que haya sido un “viernes negro” y afirmó que fue “el día de la democracia”.

“Ahí andan nuestros adversarios hablando de que está destruido México, que le pregunten a la gente (…) El viernes negro andan diciendo, si fue el día de la democracia”, expresó.

En la habitual conferencia matutina, rechazó que esa mayoría calificada obtenida en la Cámara de Diputados tenga como objetivo modificar la Constitución para restablecer la reelección en México, según, dijo, lo señalaron los opositores.

“Yo les diría con toda franqueza que se serenen, que nosotros somos respetuosos del Estado de derecho, de un auténtico Estado de derecho, acerca de la reforma a la Constitución o de tener mayoría calificada porque queremos reformarla para que se restablezca o se instaure la reelección porque yo quiero regresar. Que por favor entiendan: soy maderista, soy partidario del sufragio efectivo, no reelección”, precisó.

Más adelante, calificó de ridículos y de pena ajena los señalamientos de los intelectuales Enrique Krauze y Héctor Aguilar Camín por asegurar que a partir del 1 de octubre se instaurará en México una monarquía o una dictadura; entonces, “a prepararnos todos porque el día 1 de octubre vamos a coronar a Claudia Carlota de México”, dijo.

Mediante su cuenta de X, Krauze escribió el 22 de agosto pasado que “después de ser una monarquía, el 4 de octubre de 1824 México se convirtió en una república. Pasaron 200 años. En septiembre de 2024 México dejará de ser una república para convertirse en una monarquía. ¿Lo permitiremos?”.

Para el mandatario federal “es ridículo; esto no tiene fundamento histórico, no tiene rigor científico, es de burla”.

Agregó que “han llegado a un nivel de confusión, de obcecación, que raya en el ridículo de los que se supone son los más inteligentes, los intelectuales del país, dan pena ajena”.