Presume AMLO 84% de aprobación, pese a campaña 'vulgar y ridícula' de opositores

El Presidente Andrés Manuel López Obrador denunció una campaña “cada vez más vulgar y ridícula” en contra del gobierno de la transformación, que a pesar de ello, dijo, 84 por ciento de la población aprueba su gestión y sólo 12 por ciento no está a favor.

Al inicio de la conferencia matutina en Palacio Nacional, el primer mandatario dijo: “amanecí con ganas de tirar aceite”, por lo cual dio a conocer una encuesta de la consultora MEBA en la que se destaca el nivel más alto de aprobación en su administración.

“Estoy contento porque a pesar de toda esta campaña, cada vez más vulgar, ridícula, la gente sigue apoyando la transformación. Les voy a poner una encuesta, solo una pregunta, porque si pongo toda la encuesta me van a sancionar”, declaró.

“Aprueba o desaprueba el trabajo realizado hasta ahora por el presidente? Eso es lo más alto, 84 por ciento, 12 por ciento lo desaprueba. Yo creo que está cuchareada”, señaló en tono irónico.

Gráfica. Foto: Especial.

Información dirigida al pueblo, señala AMLO

AMLO indicó que esta información va dirigida al pueblo ante tanto bombardeo que lo aturden y pone a dudar; sin embargo, abundó que ya está más despierto porque es mucha pieza y sabio.

“Eso es lo que no quieren aceptar los de la oligarquía y sus voceros intelectuales orgánicos porque como son muy clasistas y racistas, no quieren aceptar de que el pueblo es mucha pieza, les cuesta trabajo, como si yo tengo maestría, doctorado, estudié en Harvard”, destacó AMLO.

AMLO manifestó que, a pesar de esa andanada en contra de su gobierno, está contento porque ha bajado la pobreza y la desigualdad durante los cinco años que lleva al frente.

“Ah, eso no fue noticia en el país, por eso no tengo duda de que hay una campaña mediática, en contra, pero también me llena de orgullo, porque como decía Ponciano Arriaga: ‘Entre más me golpean, más digno me siento. Es importantísimo lo que está pasando en el país, es un momento estelar”, puntualizó AMLO.