Presumen encuestas Harfuch y Brugada

Los dos aspirantes punteros que buscan encabezar los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación en la Ciudad de México, Clara Brugada Molina y Omar García Harfuch, se enfrascaron ayer en una guerra de encuestas, pues mientras la primera aseguró que los sondeos dan un empate técnico entre ambos, el segundo destacó que los suyos le dan una ventaja de 10 puntos.

En conferencia de prensa, la alcaldesa con licencia de Iztapalapa afirmó que no está por debajo del exsecretario de Seguridad Pública capitalino, pues de acuerdo con su encuesta hay una diferencia de apenas tres puntos porcentuales, donde García Harfuch tiene 34 y ella 31 puntos.

Muchas gracias a todas y todos por apoyar este proyecto, la gran mayoría de las encuestas han sido consistentes y nos ponen con más de 11 puntos arriba! No vamos a fallar!!!

“Presentamos la encuesta de Nuup Consultores, la cual muestra el empate técnico del que hemos venido hablando, como también se aprecia en otros ejercicios, como el realizado recientemente por Lorena Becerra.

“Me da mucho gusto que Lorena Becerra haya publicado una encuesta que dice lo que yo he dicho ya desde hace varias semanas, que vamos en un empate técnico, me da gusto que una voz muy reconocida en este ámbito pueda hacer pública una encuesta de cómo vamos. Yo creo que vamos en un empate técnico”, aseveró.

Brugada dijo que no hará valer el derecho a ganar por género, además de que no tiene un segundo plan en caso de no ganar la encuesta interna de Morena, y garantizó que después del 10 de noviembre habrá unidad en el partido y no se prevé un rompimiento.

“Aquí vamos a salir todos unidos y vamos a respetar el resultado. No hay plan B para aceptar otro cargo. A nivel encuesta está muy claro este empate técnico. No entré a participar para obtener un cargo. No soy una política tradicional. Voy a respetar lo que decida el partido”, señaló.

Por su parte, García Harfuch presumió en sus redes sociales varias encuestas donde lleva una ventaja de 10 puntos sobre la exalcaldesa. Entre ellas la de Electoralia, que lo coloca con 37 puntos por 27 de Brugada Molina; Gobernarte, 35 y 20 puntos; Enkoll, 36 y 25 por ciento, mientras Consulta Mitofsky da 35.4 contra 24.2 por ciento, respectivamente.

Cuestionada sobre el desplegado donde consejeras y consejeros de Morena expresaron su respaldo a García Harfuch como candidato a la Jefatura de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada reveló que 10 de ellos le hablaron para asegurarle que no dieron su consentimiento para que aparecieran sus nombres y firmas en el mismo.

En el documento publicado en un periódico nacional, se lee: “Apostamos a la continuidad, consolidación y mejora de lo alcanzado en la Ciudad de México, tenemos certeza de que por su trayectoria de servicio público, capacidad, liderazgo, valentía, sensibilidad social, compromiso con la ciudadanía y con la cuarta transformación, Omar García Harfuch es la mejor opción para coordinar estatalmente los Comités de Defensa de la 4T”.

Al respecto, la diputada federal Lidia Pérez criticó en redes sociales el uso de su nombre en el desplegado sin su aval: “Alguien miente en esta publicación. Yo soy consejera estatal por el distrito 11 de Venustiano Carranza y soy diputada federal por el mismo distrito, y yo no di mi consentimiento para que utilizaran mi nombre, ni siquiera se me consultó. Yo estoy con Clara Brugada”.

Por separado, en entrevista radiofónica García Harfuch negó que el Jefe de Gobierno, Martí Batres, encabece una campaña sucia en su contra, luego de la difusión de un audio donde presuntamente llama a descalificarlo y apuntalar a Clara Brugada.

Dijo que no le hizo caso a dicho audio que, de acuerdo con Batres Guadarrama, fue elaborado con inteligencia artificial.

“No veo al Jefe de Gobierno dirigiendo ni haciendo eso… Ahorita, con este proceso de Morena, aprovechan muchas personas para el golpeteo del partido, la verdad que nosotros hacemos caso omiso de ese supuesto audio”, precisó.

Firman dirigencias coalición en 4 entidades

Las dirigencias nacionales de Morena, PVEM y PT suscribieron el convenio de coalición para las gubernaturas de la Ciudad de México, Jalisco, Tabasco y Yucatán, que se disputarán el próximo mes de junio de 2024, al asegurar que comparten principios y valores, y no desean que regresen los gobiernos corruptos del PRIAN.

En San Luis Potosí, Mario Delgado, Karen Castrejón y Alberto Anaya, respectivamente, plasmaron el acuerdo de coalición en esos cuatro estados, ante la presencia de la coordinadora nacional de los Comités por la Defensa de la Cuarta Transformación, Claudia Sheinbaum.

El dirigente morenista informó que el próximo 19 de noviembre en la Ciudad de México, será la firma del convenio nacional de coalición entre los tres partidos y aseguró que “es una alianza de valores y principios”.

Recordó que la alianza legislativa que se conformó en 2018 entre Morena, PT, PVEM y Encuentro Social —partido desaparecido—, es la que da origen a la coalición que hoy sella el acuerdo para competir en un solo bloque en las elecciones de próximo año federales y locales.