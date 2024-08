Prevén éxodo superior al 30% de venezolanos

Expertos y la diáspora venezolana aseguraron que no sólo saldrá 30 por ciento de la población en ese país como señalan las encuestas, pues la represión y persecución se van a agudizar, por lo que pronostican que habrá un éxodo masivo a países de la región, como México.

En entrevista con La Razón, July Rodríguez, integrante del Consejo Consultivo del Instituto Nacional de Migración (INM), aseguró que, en caso de que la crisis política persista en la nación Sudamericana, se espera que la gente no soporte y huya para no ser encarcelada.

“La situación en Venezuela está muy complicada; se sabe que la gente del régimen seguirá yendo contra la gente que siga en las protestas y, por ello, auguramos que la población va a abandonar el país porque no va a aguantar la represión. No creo que sólo salga 30 por ciento, yo creo que van a ser muchos más”, indicó.

Pidió a los países de la región solidarizarse con los venezolanos, pues, dijo, se necesitan expresar para que se les brinden protección, pues la gente va a requerir asilo y refugio en los siguientes meses.

Por su parte, la activista Nataly Anfuso mencionó que la situación en aquél país está mal; por ejemplo, su familia está escondida porque los policías detienen a muchas personas sin motivos, lo que viola sus derechos.

“Tenemos una dictadura que no nos deja expresarnos, no nos deja hablar y por ello deben salir del país. No es posible que tengan 25 años y no han hecho nada, sólo molestar a los habitantes”, dijo.

Hizo un llamado a los países vecinos a levantar la voz en favor de la población, así como a dar la espalda a Nicolás Maduro, pues no se puede seguir expulsando a la gente a su suerte a las naciones, sin protección o ayuda humanitaria.

“Va a salir más gente de Venezuela; nosotros creemos que 33 millones de personas van a abarrotar muchos países, entre ellos México. En todos los países hay venezolanos, ya es normal, pero se viene algo peor; que el Gobierno se quede con el petróleo, nosotros sólo queremos vivir en paz”, indicó.

Danilo Rincón, venezolano con 10 años en México, explicó que, si bien mucha gente quiere abandonar el país por los recientes hechos, muchos más se quieren quedar a luchar, aunque en las últimas semanas se han desencantado porque ven que no hay una solución.

“Nosotros queremos que les den regularización para que se puedan quedar, porque para Estados Unidos cada vez es más difícil”, expresó.

Por su parte, el expresidente Felipe Calderón cuestionó al Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador por lo que, dice, es una falta de acción ante los hechos de violencia que se han vivido en Venezuela tras las elecciones del pasado 27 de julio; además pidió a la población que presione para frenar la violencia en aquél país.

A través de sus redes sociales, Calderón tildó de “asesinato colectivo” los hechos de represión que estaría realizando el régimen de Maduro contra los disidentes, por lo que solicitó a la población mexicana protestar para que el Gobierno federal no respalde dicha situación.