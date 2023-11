PRI advierte a inconformes con candidaturas que no cederá a presiones ni chantajes.

El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, advirtió que su partido irá en el Frente Amplio por México (FAM) con los candidatos más competitivos, por lo que ante las inconformidades de algunos aspirantes con la decisión de las candidaturas, enfatizó que no aceptarán chantajes ni presiones.

Luego de la ruptura que generó la definición de Santiago Taboada como abanderado del FAM para la Ciudad de México, con la salida de Adrián Rubalcava, puntualizó que “el buen militante” se pliega a las determinaciones del partido.

“Vamos a trabajar y lo digo categóricamente, con las y los más competitivos, y cuando el partido toma una decisión todos nos vamos en esa dirección, porque así somos los priistas y vamos juntos y cerramos filas. Por eso, lo he dicho, siempre se valorarán perfiles, inclusión, competitividad, congruencia, eficiencia y eficacia, siempre he convocado al priismo nacional a que luche por los cargos de dirigencia, los cargos de elección popular, a que los luchen con ánimo, con amor, con pasión, con mucho carácter, pero una vez que se toma la decisión y no sale uno favorecido, el buen militante del PRI regresa, se forma en la fila de la disciplina y de la lealtad y apoya a quien haya decidido el partido, esa es la formación que tenemos en el PRI”, manifestó.

En el discurso que ofreció durante el evento para la entrega de la constancia a Xóchitl Gálvez como precandidata del tricolor, el también diputado federal arremetió en contra de quienes renunciaron o fueron expulsados del partido por oportunistas y ambiciosos.

“Hemos atestiguado la expulsión de algunos cuadros que se fueron, cuadros políticos de nuestro partido, pero que a la postre se demostró que más que militar en nuestro partido, estaban inscritos en las filas del oportunismo, priistas no comprometidos y dominados por la ambición que tenían, pretendiéndose adueñar de nuestra organización de forma abusiva e irresponsable.

“A todos los conocemos, durante años gozaron de grandes oportunidades, se beneficiaron de ellas y cuando se trató de que se comprometieran en el trabajo, se hicieron a un lado, chantajearon al partido y buscaron debilitarnos, su expulsión o cuando se van del PRI, en vez de menguarnos nos fortalece, perdimos un peso que se volvió inútil, un lastre que desacreditaba al PRI, que por culpa de ellos la sociedad no nos dio su confianza”, aseveró.

“Alito” Moreno reconoció a Xóchitl Gálvez como “una mujer honesta, formada en la cultura del esfuerzo y no del privilegio, así como nuestro gran referente del partido, Luis Donaldo Colosio”.

Por ello, adelantó que desde el Revolucionario Institucional la defenderán ante los ataques que se emprendan desde el gobierno y también de los que realice Samuel García, a quien reiteró que sólo es un esquirol de Morena.

“Van a seguir torpedeando a la oposición y es claro su objetivo y su trabajo: atacar toda la campaña a Xóchitl Gálvez. Es un irresponsable, un mitómano, pero no lo vamos a permitir y haremos una campaña feroz para exhibir a Movimiento Ciudadano, que es un partido implacable con Xóchitl Gálvez, pero complaciente y lacayuno con Morena, un partido que sabe que no ganará jamás la presidencia, pero que sí sabe que puede atacar a la oposición. Con iguales características se sigue perfilando su candidato presidencial, Samuel García, que es un seudo candidato para golpear, disminuir y tratar de intimidar a la oposición, especialmente a Xóchitl Gálvez”, señaló.

JVR