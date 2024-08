PRI: Beltrones, “a la batalla” y Alito contra “intocables”

Tras anunciar que “vamos a dar la batalla” contra la “ilegalidad” que representan la reelección de Alejandro Moreno al frente del PRI y el haber sido excluido de la próxima bancada de ese partido en el Senado, Manlio Fabio Beltrones lanzó un llamado a los priistas inconformes a “sumar fuerzas” para “rescatar” a ese partido de las manos del dirigente.

El senador electo anunció que acudirá a todos los tribunales que sean necesarios para defender “mi escaño”, porque “esto es una ilegalidad, como lo fue el proceso de reelección del PRI de Alejandro Moreno”, y sostuvo que el Revolucionario Institucional no le pertenece al dirigente, por lo que es necesario que la militancia que realmente ha defendido por muchos años este grupo político hoy se fortalezca.

“Ahora lo prioritario es defender al partido; esperaré el resultado de las denuncias interpuestas ante el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), donde deberán restablecer el orden legal para, posteriormente, a nivel personal, resolver mis siguientes pasos. Por el momento, sólo te puedo decir que vamos a dar la batalla”, mencionó a La Razón.

El legislador priista electo mencionó que, aunque ha sido excluido unilateralmente de la bancada del PRI en la Cámara alta, buscará hablar con los priistas que están enterados de esta situación y que saben que se trata de “una arbitrariedad que ya se esperaba”.

Dijo que, al enterarse, de manera inicial no le causó ninguna sorpresa esta determinación, ya que desde que comenzó una serie de inconsistencias alrededor del partido pudo prever que, al no estar de acuerdo con Alejandro Moreno en su reelección, habría consecuencias, pues esta actitud es propia de “un dictador”, señaló.

Este señor es un autoritario, pero yo sigo confiando en el tribunal para que, una vez resuelto este tema, se meta freno a todas estas inconsistencias; esto es ilegal, desde aquella asamblea en que se aprobaron los cambios estatutarios

Manlio Fabio Beltrones, Senador electo del PRI

El sonorense dijo que ya se encuentra trazando una hoja de ruta y que, en primera instancia, acudirá a las autoridades electorales, con el fin de que se respeten sus garantías como militante que ha sido del tricolor durante 50 años.

“Me parece inadmisible esta conducta antiética y abusiva; para mí no es más que una cortina de humo hacia el punto más importante, y es la oposición interna del partido, a quienes desde un inicio nos opusimos a este cambio de estatutos, que en toda la historia del PRI jamás se había dado”, expuso.

El experimentado político mencionó que es momento de que la oposición del Revolucionario Institucional se apegue a las instancias para “presionar” y que se respete el instituto que por tantos años fue uno de los más grandes pilares, dijo, de la democracia en el país.

“Ya está en la ruta crítica hablar con mis otros compañeros, esto será en los próximos días, se los haré saber; tendré la oportunidad de hablar con (Francisco) Labastida, con (Dulce María) Sauri, con todos ellos, y estoy seguro que coincidirán, como muchos priistas lo han hecho, con la necesidad de reflexionar con los métodos que está utilizando el partido, y será necesario buscar vías de solución”, aseguró.

Beltrones Rivera también explicó que algunos priistas del Senado le marcaron para comentarle que no estaban a favor de dejarlo fuera de la bancada, por lo que se abstuvieron de votar.

El legislador electo dijo que espera que el Tribunal Electoral resuelva sobre la legalidad o no de la Asamblea Nacional del partido que dio lugar a los cambios estatutarios que abrieron paso a la reelección de dirigente.

“Este señor es un autoritario, pero yo sigo confiando en el tribunal para que, una vez resuelto este tema, se meta freno a todas estas inconsistencias; esto es ilegal, desde aquella asamblea en que se aprobaron los cambios estatutarios, y requeriremos respuestas a un proceso tan acelerado”, apuntó.

Recordó que “no se puede hacer cambios a los estatutos del PRI durante un proceso electoral, como se hizo el pasado 7 de julio en la Asamblea Nacional para permitir que Alejandro Moreno permanezca como presidente del PRI hasta 2032”.

El PRI argumentó que la decisión de marginar a Beltrones de la fracción parlamentaria está justificada, debido a “la gravedad” de sus acciones que, según el grupo, “han atentado de manera significativa contra la unidad ideológica, programática y organizativa del partido”.

No hay lugar para el victimismo: Alito

Al refrendar la exclusión del senador electo Manlio Fabio Beltrones de la bancada priista, porque lo que hizo fue “traición”, el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, advirtió que en su partido no hay lugar para el “victimismo” y que “se acabaron los tiempos de los intocables”, en un escalamiento de la confrontación interna en el Revolucionario Institucional.

En la primera conferencia que Moreno Cárdenas encabeza tras su reelección, sostuvo que Beltrones Rivera quedó al margen de la bancada por decisión de mayoría calificada de sus integrantes y aseguró que al senador “le encanta el PRI que ya no existe. Está cerca de los 80 años; tiene que tener claro que la posición del partido es de una nueva generación”, asentó.

“Nosotros no expulsamos a nadie, lo que hicimos fue tomar la decisión, como lo marca el reglamento, de no admitir a un legislador por una sola razón: que semanas atrás hubo expresiones de que iba a ser un legislador independiente”, explicó.

El dirigente del tricolor reiteró que le tiene que quedar claro al priista que el partido le pertenece a una nueva generación, la cual pide oportunidades y espacios dentro del Revolucionario Institucional; no obstante, recordó que tanto Beltrones como su hija, la senadora Sylvana Beltrones, tuvieron espacios en el pasado proceso electoral.

Moreno Cárdenas recalcó que no se trataba de una posición personal; “esto es un tema político”, dijo, y aseguró que el PRI debe pensar en el país “y no somos ingenuos”. Enfatizó que el actuar de los priistas opositores lo ve la militancia y por ello fue tomada la decisión.

Al preguntarle si ocurriría lo mismo para los exdirigentes priistas que no comulgan con los procesos del partido, Moreno Cárdenas respondió: “Aquí no se le expulsa a nadie, es actuar en congruencia al partido. Ahora todos estos impolutos, guerreros, ¿por qué no renunciaron antes? Porque estábamos en el poder. Dime una crítica a este Gobierno de éstos. Sólo veo los chin… que me ponen a mí”, señaló.

Agregó que no son ellos los esquiroles del Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador, pues el grupo opositor interno del PRI nunca ha hecho un mal comentario del Presidente.

“Hay que ser congruente, ser responsables con este país. En el PRI tenemos categoría política, sobra en el partido disciplina, lealtad, compromiso, estamos echados para adelante, nosotros no somos esquiroles del Gobierno”, dijo.

Después de afirmar que el PRI salió “fortalecido” de su proceso interno de elección y sigue “trabajando”, Alito anunció que la labor parlamentaria de este instituto político “será en unidad” y las bancadas en la Cámara de Diputados y el Senado de la República trabajarán con plena cohesión.

Subrayó que el diputado Rubén Moreira y el senador Manuel Añorve tienen la confianza y el respaldo del partido “por su liderazgo, compromiso y capacidad”, y fueron elegidos de manera unánime como coordinadores por sus bancadas.