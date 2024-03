PRI celebra su 95 aniversario como partido político.

Al celebrar el 95 aniversario de la constitución del PRI como partido, su dirigente Alejandro Moreno Cárdenas, puso el acento en que el actual compromiso del instituto político es lograr que Xóchitl Gálvez, la primera persona en ser postulada por el tricolor sin pertenecer a él, se convierta en la primera mujer presidenta del país.

Desde el auditorio Plutarco Elías Calles en la sede nacional, Moreno Cárdenas hizo hincapié en que el lugar que el Revolucionario Institucional tiene en la historia de México “nadie se lo podrá arrebatar”.

En el mensaje, también se refirió a la revelación de información personal de una periodista que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador lo tildó de un ataque directo contra la libertad de expresión y también contra la democracia.

Así mismo se refirió a la escalada de violencia en contra de candidatos, ante el cual refrendó el compromiso del partido con las autoridades, para que no se permita que la violencia protagonice el proceso electoral y que "las personas firmen una sentencia de muerte por perseguir una aspiración o luchar políticamente por un cargo".

Moreno cárdenas reiteró que su partido no dará ni un solo voto a las reformas que propuso el presidente en materia electoral y judicial.

"Insistan en impulsar una mentira son una trampa una manzana envenenada un distractor que pretende que con ello puedan inventarse arengas de campaña sin sustento para no rendir cuentas y seguir engañando a las y los mexicanos", dijo.

En otro punto, arremetió contra Movimiento Ciudadano, proyecto al que dijo que se ve como la última opción de alguien y al que calificó como una “mentira más de Morena, tan provocadora, perversa como frívola, irresponsable, estéril, sin contenido y sin proyecto” para dividir el voto de la oposición en las próximas elecciones.

“Movimiento Ciudadano es como su candidato, carece de sustancia, de fondo y de rumbo; un instituto político burdo y falaz que optó por darle vida a los advenedizos que se fueron por la parte de atrás de sus anteriores partidos políticos… Nadie aspira estar en MC, simple y llanamente son el último recurso para quienes buscan atención y pretenden tener injerencia política en el país. Claro y directo la carrera presidencial es de dos y así ha sido desde el principio y así será hasta el final Xóchitl Gálvez contra el oficialismo. MC tendrá menos diputados y senadores y no tengo duda de que va a perder el registro… será culpa de su ineptitud y no del INE, para que no se ensañen contra el Instituto Nacional Eelectoral en su próxima borrachera”, dijo.

Por otro lado, el dirigente deslindó al partido de quienes se han formado en sus filas e incurrieron en algún delito al ocupar algún cargo y contra quienes llamó aplicar la ley.

“Nos deslindamos de quienes hayan incurrido en delitos y nos pronunciamos porque a ellos y a ellas les corresponde asumir su responsabilidad y enfrentar la ley. Las instituciones no delinquen, quienes llegan a hacerlo y lo hacen son las personas que las integran o las representan, y quién falta a la ley tiene nombre y apellido. Quienes fallan son las personas, el PRI jamás le ha fallado a México, como institución hemos construido este país”, exclamó.

JVR