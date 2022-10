PRI no trabaja con Morena, pero “en una democracia oposición dialoga con el Gobierno”: Alejandro Moreno

El dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno Cárdenas, afirmó que su partido no trabaja con Morena, luego de que el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, reveló ayer que entre ambas fuerzas políticas existe un acuerdo que “va más allá de una reforma constitucional”.

Desde la sede nacional del partido, Moreno Cárdenas reviró a las declaraciones del secretario de Estado al asegurar que “la coincidencia” de la postura de su partido con la reforma para ampliar la actuación de las Fuerzas Armadas en la seguridad pública no significa un cambio de convicciones ni alianzas partidistas.

Respecto a las aseveraciones de López Hernández, sobre que buscarían un acuerdo para aprobar la Reforma Electoral, el priista señaló:

“Para decirlo fuerte y claro: No estamos trabajando con Morena ninguna iniciativa de Reforma Electoral. Vamos a contener cualquier intento por alterar el orden y las reglas del juego democrático. El PRI jamás votará una Reforma Electoral que atente contra el INE, el Tribunal o contra las reglas de participación y transparencia democrática” Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI

Ante la insistencia sobre los acercamientos con la bancada guinda, Moreno Cárdenas respondió que en el Congreso de la Unión hay pláticas entre los coordinadores parlamentarios y que en una democracia, las fuerzas políticas y el Gobierno deben construir acuerdos y consensos.

“Así sea el Gobierno, nos tenemos que sentar a dialogar. No se le vayan a decir a nadie, pero yo he visto que el diputado (Santiago) Creel ha pedido audiencia (con el Presidente de la República) muchas veces, no sé si ya se la dieron, eso he visto y pues está impulsando el diálogo, el construir por el país y no por eso van a criticarlo. Yo creo que es una posición para construir acuerdos y consensos, entonces en una democracia se dialoga con la oposición y la oposición dialoga con el gobierno”, dijo.

Moreno Cárdenas acusó que con las declaraciones hechas ayer por el secretario de Gobernación, así como la lista de “presidenciales” que expuso esta mañana el Presidente Andrés Manuel López Obrador, lo que busca el partido en el gobierno es que no haya alianza, porque “sabe que la coalición es potente”.

A pesar de reconocer que no ha sostenido diálogo con los dirigentes de os partidos Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD), insistió nuevamente en que se hagan “a un lado” las diferencias que hoy mantienen a la coalición "Va por México" separada.

No obstante, aprovechó para reiterar que el PRI no violó la moratoria constitucional que los tres partidos acordaron en junio, pues argumentó que el pacto sólo se refería a las Reformas Eléctrica, Electoral y la de la Guardia Nacional para impedir que ésta fuera adscrita a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

De paso, aprovechó para mencionar que cinco días después de anunciar esta moratoria, el PAN propuso cinco modificaciones constitucionales y el PRD, una y que “el PRI no anunció una ruptura, porque es un partido serio y entendemos que los partidos políticos tienen agenda legislativa”.

