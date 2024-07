Nombran a Graciela Ortiz dirigente interina del PRI mientras "Alito" busca reelección

El Comité Ejecutivo Nacional del PRI, nombró a Graciela Ortíz como Dirigente Nacional Interina y a Miguel Alonso Reyes como Secretario General, destacando el trabajo de ambos.

"En el Comité Ejecutivo Nacional, nuestra Presidenta @GOrtizGlez y nuestro Secretario General @miguelalonsogob dan seguimiento al trabajo de fortalecimiento de nuestro partido y a las acciones en defensa de los derechos de las y los mexicanos. En el PRI trabajamos 24/7 por las familias de México." , señaló la cuenta del PRI en X.

Ortíz González fungía como secretaria organización dentro del Consejo Ejecutivo del partido, la ahora Dirigente Interina fue elegida luego de que la Comisión Política Permanente aprobará la separación del cargo de Alejandro Moreno como Dirigente Nacional y de Carolina Viggiano como Secretaría General para buscar su reelección.

¿Por qué Alito Moreno dejó de ser presidente del PRI?

La salida de Alejandro Moreno se da luego de que en la Asamblea Nacional del PRI celebrada el pasado 7 de julio, se reformara uno del artículos de los estatutos del partido.

Dicho artículo establece que “En caso de vencimiento del período estatutario de las personas titulares de la Presidencia y la Secretaría General del Comité Ejecutivo Nacional, y no se haya efectuado el proceso electivo para su renovación, el Consejo Político Nacional elegirá en un plazo no mayor a diez días una dirigencia provisional, misma que no deberá durar en sus funciones más de noventa días y al término de la cual deberá convocarse a la elección ordinaria respectiva”

Tras la reforma, Moreno y Viggiano solicitaron a la Comisión Política Permanente una licencia para ausentarse de sus respectivos cargos con el fin de contentender internamente por permanecer en la dirigencia del PRI.

"Agradezco a la Comisión Política Permanente su autorización para participar en el proceso interno de renovación de la dirigencia de nuestro partido para el período 2024-2028. Lo hacemos convencidos de que el PRI nos necesita a todos listos, unidos y comprometidos para seguir avanzando en la construcción de un partido firme, sólido y opositor, que sin temor a nada lo dé todo para luchar y defender a México. ¡Vamos con todo, será por el bien del priismo!", escribió Moreno en su cuenta de X tras aprobarse su licencia.

