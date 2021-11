PRI, PAN y PRD van por reducción de 50% a megaproyectos de 4T en Presupuesto 2022

La alianza legislativa del PRI, PAN y PRD presentaron su propuesta de Presupuesto alterno en la que contemplan la reducción en un 50 por ciento de los megaproyectos como el Tren Maya, el Aeropuerto Felipe Ángeles y la Refinería Dos Bocas.

Sin embargo, no prevén recortes a programas sociales ni al monto solicitado por el Instituto Nacional Electoral (INE).

La propuesta pretende recortar 190 millones de pesos y reasignarlos en cuatro ejes: federalismo, reactivación económica, impulso a la mujer y política social.

El proyecto de los diputados del bloque opositor prevé reducir 60 mil 817 millones de pesos de las obras de infraestructura prioritarias de la 4T: Tren Maya, refinería Dos Bocas, Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.

“Un Tren Maya, ¿es un mal proyecto para este país o para una región? No, no es un mal proyecto en sí, estamos convencidos de que en esta región servirá, de que podrá fomentar turismo (...) Lo que creemos es que no es un proyecto para un país que no está en bonanza, no es un proyecto prioritario”, expuso el coordinador panista, Jorge Romero.

Romero Herrera puntualizó que se incluyen otras propuestas como restituir un Seguro Popular, las estancias infantiles, un fondo para desastres naturales, así como infraestructura carretera y escolar.

La alianza opositora también propuso reducir el gasto de los servidores de la nación, que pasarían de 4 mil 752 mdp a 2 mil 752 mdp; mientras que prevé recortar 107 mil 312 mdp de gastos de operación en ramos administrativos, generales y empresas productivas del estado.

El coordinador de los diputados del PRD, Luis Espinosa Cházaro subrayó que de los siete billones considerados, 5.2 no se pueden tocar por el pago de deuda interna, exterior, gasto de operación y programas sociales.

El perredista manifestó que “no podemos asfixiar a los municipios y a los estados con el garlito de que había moches en la Cámara de Diputados y entonces mejor déjese a los municipios sin recursos”, por ello se prevé un total de 142 mil 643 millones de pesos, 78 mil mdp más que lo planteado en el PEF 2022.

En tanto, el coordinador del PRI, Rubén Moreira advirtió que “no se ven buenos tiempos” para la construcción de acuerdos por parte del bloque oficialista conformado por Morena, PT y PVEM.

“La forma en la que se ha construido la ruta para la aprobación o no del presupuesto, es francamente una trampa”, apuntó Moreira Valdez.

El diputado dijo que aún no se tiene el dictamen en la Comisión de Presupuesto, por lo que se prevé que se discuta el martes para subirlo al pleno de San Lázaro por la tarde, “sin moverle una coma”.

FGR