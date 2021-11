La 4T quiere su reforma y romper la alianza, pero no va a estar fácil: Romero

El coordinador del PAN en la Cámara de Diputados, Jorge Romero Herrera, confirmó que la iniciativa de Reforma Energética generó turbulencias entre la oposición, y habrá más, subrayó, porque este Gobierno busca matar dos pájaros de un tiro, ya que además de ir por su aprobación, pretende romper la alianza opositora, “pero no va a estar tan fácil”, dijo.

En entrevista con La Razón, aseguró que la oposición buscará frenar esa contrarreforma, ya sea con 33 por ciento de votos que tienen como bloque opositor, o bien, por la vía judicial, e incluso perfiló una alianza electoral opositora para los comicios del año próximo y para 2024.

En este escenario, Romero Herrera afirmó que la prioridad de la bancada de Morena es levantar la mano cuando tienen que hacerlo, porque representa la obediencia triplicada, o quintuplicada, y el servilismo para agacharse ante otro poder, porque están absolutamente convencidos de que el Presidente es infalible, sin embargo, subrayó, una persona así no existe. Y resaltó que tampoco las propuestas de los legisladores guindas.

¿A qué temas está buscando el PAN dar profundidad en este primer periodo?

Nosotros vamos a discutir e insistir, así nos tome tres años, seis o 30 años, a este Gobierno en discutir la agenda, que no sea solamente los temas que se determinen desde un púlpito mañanero, sobre todo, cuando se ha llegado al absurdo de que los temas nacionales sean la rifa o no rifa de un avión, a ese nivel de surrealismo hemos llegado como país. Nos estamos enfocando en la economía familiar y la salud de todos los individuos. Y que el señor Presidente critique a la UNAM, o a los que vivimos en la colonia Del Valle o que nos pidan perdón los descendientes de los que hace cinco siglos llegaron a estas tierras; la oposición ya no va estar en el garlito de hacerle el caldo gordo.

¿Qué otros temas van a impulsar?

Estamos proponiendo el seguro del desempleo con números absolutamente factibles y nuestra lucha para que se modifique la Ley General de Salud y regrese el Seguro Popular, porque podría haber tenido todas las carencias o deficiencias, pero bajo ninguna circunstancia llegó al nivel de desabasto que está teniendo el Insabi (Instituto de Salud para el Bienestar) en medio de la pandemia.

Suenan bien las propuestas, aunque tal vez la mayoría tiene más interés en la rifa del avión o…

Es lamentable, porque creo que ni siquiera ésa es la prioridad de la 4T, sino sólo obedecer a alguien más, cuando se supone que somos otro poder, porque yo sé distinguir entre las propuestas del Presidente y las de Morena, pero eso no existe. Quién los oyera hace cinco… 10 años, ellos, que en tribuna tanto dijeron que un Estado no puede ser democrático si se pliega a la orden de otro poder, ahora, lo suyo, es obedecer, levantar la mano, la obediencia triplicada o quintuplicada de servilismo y de agacharse, absolutamente convencidos de que el Presidente es infalible, cuando la persona infalible no existe, ni existirá jamás.

Entonces es más factible que las propuestas se queden en la congeladora.

Ahora, a diferencia de la pasada legislatura, sí podemos frenar una constitucional.

El tema de la Reforma Energética generó turbulencias, pero nada más, y estamos muy conscientes de que van a venir más. En cada tema este Gobierno busca matar dos pájaros de un tiro: pasar la reforma, pero también romper la alianza Coordinador del PAN en la Cámara de Diputados, Jorge Romero Herrera

¿Con votos o judicializando?

Con ambas, en donde no tenemos los votos para frenarlo y que consideremos que tienen una esencia anticonstitucional, por supuesto que mediante una acción de inconstitucionalidad, con el 105 constitucional, tenemos el poder político de frenar reformas constitucionales, como por ejemplo, la que admitieron los ministros sobre la revocación de mandato, y lo decimos tal cual, es un poder que habremos de ejercer las veces que hagan falta y también, el poder político de impedir las reformas cuando sean inconstitucionales, porque en ambos casos tenemos un 33 por ciento como oposición.

¿A qué puntos de la Reforma Eléctrica sí van a entrarle y cuáles son irreductibles?

Para nosotros no hay manera de modificar el modelo, no sólo energético, en cualquier otro sector ese modelo, y lo dice la Constitución en muchos párrafos del artículo 25, que es el modelo de libre competitividad, de concurrencia de tres sectores para el desarrollo económico de nuestro país, eso dice nuestra Constitución; para que México se desarrolle económicamente tienen que concurrir tres sectores, el público, obviamente el Gobierno, el social y el privado. Cuando a un sector le quitas competitividad, lo haces incompetente, y cuando hay incompetencia, el que siempre la acaba pagando es el usuario final.

En cuanto al tema de las alianzas entre la oposición, ¿realmente es un contrapeso legislativo?

Sí, la alianza opositora va en contra de una reforma constitucional; ése sí es un salto cuántico respecto a la anterior legislatura, y lo vamos a ejercer sin duda.

Entonces, no hay riesgo de que haya un acuerdo Morena y el PRI ¿un PRIMor?…

Mira, te lo voy a decir así. El tema de la Reforma Energética generó turbulencias, pero nada más, y estamos muy conscientes de que van a venir más, pues en cada tema este Gobierno busca matar dos pájaros de un tiro, con cada reforma que tú quieras que vaya a ser polémica; uno, es lograr pasar la reforma, pero también quieren romper la alianza, pero no va a estar tan fácil, porque no depende de las muchas o pocas o bonitas o no, reuniones que tengamos como oposición, porque el pegamento de Va por México son los prácticamente 20 millones de mujeres y hombres que votaron a lo mejor no por amor ni al PAN ni al PRI ni al PRD, sino por decir “frenen la inercia de lo que no queremos averiguar que se convierta México”.

¿Usted ve o va a apoyar una alianza electoral ahora que se posicionan las seis entidades?

Sí claro, sé que no se va a dar en las seis entidades porque cada una tiene una realidad, hay ánimo de hacer alianza en lo electoral porque la turbulencia ya pasó, porque hay consistencia entre una alianza legislativa. Yo siempre lo dije: si hay una alianza legislativa, entonces hay consistencia y sustancia para una alianza electoral, entonces estamos sintiendo esa consistencia: votamos en contra del Paquete de Ingresos, vamos en contra de la Cuenta Pública; y así como viene, en contra del Presupuesto; en algunos estados va a ser posible y en otros no.

¿En cuáles no ve posibilidad?

Te diría que en todas sí, salvo me parece que por ahora, podría decir que prácticamente no, es en Oaxaca, es prácticamente un hecho.

¿En Oaxaca por qué no?, ¿hay más cercanía entre Morena y el PRI?*

No, tampoco va a ver alianza PRIMor. A veces es mejor estar muy consciente de la realidad y tratar de encontrar los mejores esquemas para que a cada partido le vaya mejor.

Al inicio de la entrevista decía usted que “así nos tome tres, seis o 30 años”, pero ¿siendo Morena Gobierno en ese tiempo?

No, a lo que yo me refería es: nunca más el PAN, gobierne quien gobierne, va dejar de lado la intención de intentar hacer agenda pública, y agenda nacional. Lo debo de decir asumiendo la parte que me toca, quizá un error que como oposición hemos tenido es siempre girar en torno a lo que dice el Presidente, creo que ése ha sido un error estratégico como oposición, y eso es a lo que yo me refería.

Entre los panistas, ¿a quiénes ve usted como aspirantes a la Presidencia?

Podemos hablar de Maru Campos, que si bien ella no lo ha manifestado, es una gobernadora del PAN que será una opción; Mauricio Vila, de Yucatán, el mejor calificado de los gobernadores; el gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue, quien también si algo ha demostrado el PAN es que allá se ha gobernado bien en casi 30 años, así de simple, por supuesto Ricardo Anaya, él levanta la mano.

¿Y Margarita Zavala?

Margarita (Zavala) podría ser una de ellas, por supuesto que sí; Santiago Creel, Juan Carlos Romero Hicks, excoordinador, claro que el PAN tiene con qué. Y también tenemos que estar muy conscientes que si vamos hacia una alianza electoral, en 2024 el candidato no sólo lo vamos a resolver nosotros, quizá me faltaron un par de personas.