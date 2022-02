PRI también va por reforma electoral; busca eliminar centralismo del INE

El coordinador del grupo parlamentario del PRI, Rubén Moreira, apuntó que también presentarán una propuesta de reforma electoral, que buscará eliminar el centralismo del Instituto Nacional Electoral, al considerar que los estados tienen poco margen de decisión en estos procesos.

En conferencia, consideró que contrario a lo expuesto por el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, sí es necesaria una reforma para atender distintos temas en materia electoral.

A mí, en lo particular, me preocupa mucho el centralismo electoral, porque mella la soberanía de los estados, mella las finanzas de los estados y es una burla, una burla al pacto federal, una burla ¿Cómo es posible que los tribunales electorales que pagan los estados, que resuelven sobre las elecciones locales no sean designados por los estados?