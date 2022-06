Y priista también difunde grabación; acusa amenazas

El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, reveló una grabación con la que acusó al secretario de Gobernación, Adán Augusto López, de amenazarlo para que él y su partido votaran en favor de la Reforma Eléctrica del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

En conferencia de prensa, el también diputado federal difundió una llamada telefónica que sostuvo el pasado 8 de abril con el senador Manuel Velasco, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), quien, dijo, le envió “el recado” del Gobierno federal.

En el audio, se escucha al legislador explicar que estuvo en una reunión con el Presidente y el secretario, donde se dijo que “si no jalabas (Alejandro Moreno), se van a ir con todo”.

“Él me dijo (Adán López): ‘yo no quiero afectarlo, yo estoy en una situación de la ching..., pero esto ya está pasando. Yo sé que es tu amigo’, me dijo, ‘pero por lo menos le quiero avisar porque ya son cosas que no dependen de mí. Yo aquí tengo jefe’… que su jefe dijo: ‘si jala, jalamos y lo que quieran, adelante y, si no, pues a como nos toque’”, se escucha decir a Manuel Velasco.

Al final de la grabación de poco más de ocho minutos, se escucha decir a Moreno que “ésta es la llamada que grabé por seguridad. Me acaba de mandar a amenazar, con un recado, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, por instrucciones del Presidente”.

Al ser cuestionado sobre si contaba con la autorización de Velasco Coello para grabar y revelar la conversación, pues también estaría incurriendo en delitos como los que señaló en contra de Layda Sansores, el priista omitió responder a la prensa.

Por la noche, el senador del PVEM confirmó que Alejandro Moreno “decidió grabar sin mi consentimiento, violando la confianza al hacerlo unilateralmente y donde yo hablé a título personal”.

En redes sociales, señaló que “lamentablemente el contenido fue desvirtuado, ya que en ningún momento amenacé, a nadie, al contrario, yo reflexioné y compartí mi opinión como en todas las conversaciones que ambos hemos tenido, siendo en todo momento respetuoso de sus decisiones”.

Al respecto, los dirigentes del PAN, Marko Cortés, y del PRD, Jesús Zambrano, denunciaron que Morena utiliza el aparato de Estado para dañar a la oposición, luego de las supuestas amenazas que recibió el líder del PRI, Alejandro Moreno, por parte del secretario de Gobernación.

Cortés Mendoza detalló que espiar, tergiversar y difundir grabaciones para presionar y amedrentar, son actos propios de una dictadura y exigió al Gobierno federal “parar de inmediato la persecución política y el uso de los instrumentos del Estado para amedrentar a los opositores”.