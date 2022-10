Priistas se destapan para buscar la presidencia y piden reconocer errores cometidos en el pasado

Por segundo día consecutivo, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) presentó a quienes podrían abanderar la búsqueda de la Presidencia de la República, mismos que aprovecharon para señalar que el instituto político necesita reconocer los errores cometidos para volver a posicionarse entre el electorado.

Desde la sede nacional, en la Ciudad de México, la senadora Claudia Ruiz Massieu fue la primera en en decir “estoy lista” para buscar el cargo, no sin antes verter ante los asistentes el recordatorio del “momento difícil” por el cual, dijo, no sólo atraviesa el país, sino también el partido, al contar con menos espacios en lo legislativo y en el gobierno, así como menos prestigio y confianza.

La legisladora señaló que el PRI perdió el rumbo y se dejó llevar por frivolidades, la oportunidad fácil y las ambiciones personales que hicieron que ahora el partido deba reconocer que “fallamos como gobierno y desde la oposición en combatir cabalmente la desigualdad e injusticia social”, pues remarcó que lo hecho durante los años que gobernaron “no fue suficiente”.

En un contexto en que el actual dirigente del tricolor, Alejandro Moreno Cárdenas, ha sido cuestionado por las decisiones tomadas, Ruiz Massieu mencionó que la “obsesión” por la unanimidad llevó al partido a “traicionar” su diversidad y calificar como incómodas a las voces disidentes.

En el afán de querer coincidir en todo terminamos sin fijar postura clara sobre ninguna cuestión y eso es lo que tiene confundida y desalentada a la militancia, que no sabe si vamos o venimos, ni con quién es, porque por eso muchos en privado cuestionan el desempeño y el rumbo del partido

Al anunciar su deseo de buscar la presidencia, la senadora manifestó que no solo buscaría hacerlo a nombre del PRI, sino también del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, pues dijo que el tricolor debe tener la “humildad y sensatez” para reconocer que no puede solo.

En el mismo sentido, el gobernador de Durango, Esteban Villegas, manifestó el deseo de que el partido no vuelva a perder una contienda electoral, lo cual se evitará en tanto se reinvente, madure y “nos quitemos los egos personales”.

Coincidió en señalar que el PRI necesita volver a sus bases, que “se quite” la soberbia y entienda que “todos somos iguales”, entonces volverá a ganar.

También se manifestó por la permanencia de la alianza opositora al recordar que su triunfo se logró gracias a ésta.

No es fácil formar una alianza política, no es fácil llegar a una mesa dónde están los partidos que fueron nuestros adversarios toda la vida. No es sencillo porque empiezan a salir muchos sentimientos, pero si queremos ganar elecciones necesitamos dejar los egos personales o de grupo para poder empezar a construir un triunfo electoral