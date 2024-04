Prioridad atender problema grave de agua y sequía en el país: AMLO

El Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que, de manera prioritaria, se está atendiendo el problema grave de sequía y escasez de agua en la Ciudad de México y el resto del país, además de acabar con la corrupción en la entrega de concesiones para extraer el vital líquido.

Durante la conferencia de prensa mañanera, AMLO expuso que el Gobierno trabaja en la rehabilitación de infraestructura hidráulica, mediante la perforación de nuevos pozos en el territorio nacional.

“Se está trabajando para atender el problema de la sequía; se están perforando nuevos pozos para que no falte el agua, aquí en la Ciudad de México, lo mismo en otros estados, se ha avanzado.

“Se acabó la corrupción en cuanto a la entrega de concesiones en donde no es posible seguir perforando, extrayendo agua porque son zonas con estrés hídrico, es decir donde no hay agua”, aseveró AMLO.

AMLO dijo que, por lo anterior se llevó a cabo una reforma y realizó un mapeo de las zonas con menos agua en el país, “donde no se pueden dar concesiones para industrias que consuman mucha agua y se tiene que dar prioridad al agua doméstica, la que consume la gente más que a las empresas”.

AMLO agregó que, en particular se trata de cuidar el agua, no otorgar las concesiones de agua para minería, la producción de cerveza que se exporta.

AMLO destacó que por cada litro de cerveza son 100 litros de agua, “y ni siquiera se entregaban las concesiones para que la cerveza se vendiera en México, lo que se quiso hacer en el caso de Mexicali”, con la compañía Constellation Brands, donde había mucha corrupción.

AMLO aseguró que está por resolver el caso de Cuatro Ciénegas donde hay una sobreexplotación de esas lagunas que son únicas en el mundo, pero “se están quedando sin agua por la explotación alrededor de pozos que se utilizan para otras actividades, y ya se está trabajando en ese sentido”.

AMLO advirtió que su gobierno está muy pendiente de que “no haya prepotencia, influyentismo, corrupción, ninguna de esas lacras de la política, eso ya se terminó, sea quien sea”.

AMLO sostuvo que aunque no les guste a sus adversarios, está absolutamente convencido que el principal problema de México era la corrupción, “y lo puedo sostener en cualquier foro, que sólo por eso no crecía nuestro país, no salíamos adelante”.

