Problema de seguridad es estrategia: expertos

Expertos en temas de seguridad aseguraron que la capacidad del Gobierno federal alcanza para combatir a los grupos criminales; no obstante, advirtieron que lo que se necesita es un cambio en la estrategia de seguridad, debido a que no hay reconocimiento del aumento de la expansión del narcotráfico y la violencia.

Coincidieron en que, más que pelear con el Gobierno de Estados Unidos, es mejor trabajar de manera conjunta, ya que las drogas, las armas y los grupos criminales son parte de un problema conjunto.

En entrevista con La Razón, Fernando Belaunzarán aseguró que la estrategia federal de combate a la delincuencia no ha generado resultados y se puede considerar un fracaso, aunque señaló que hacer esa afirmación de ninguna manera significa hacer un llamado al intervencionismo, sino a cambiar la política.

“Lo que debe hacer el Presidente es cambiar lo que no funciona, pues su estrategia de abrazos y no balazos es un despropósito; por ello, nunca habíamos estado tan mal en el tema de seguridad. La estrategia no funciona, es un fracaso”, afirmó.

El político sostuvo que, si bien la relación con Estados Unidos está “algo” desgastada, el mandatario federal la toma como propaganda, porque sabe que no hay ningún riesgo de intervención norteamericana, ya que el pleito empezó con unos republicanos radicales a los que se les hizo caso, pero no es un tema de política del presidente Joe Biden.

“Se pone la bandera para hacer propaganda político-electoral; el discurso que dio con la Marina fue patriotero, se envolvió en la bandera para hacerlo un asunto de soberanía nacional. Es absurdo, porque la amenaza es contra Los Chapitos, pero el Ejecutivo se enfadó mucho que se infiltraran”, explicó.

Fernando Belaunzarán mencionó que lo primero que se debe hacer es reconocer el grave problema de violencia que hay en el país; después, cambiar la estrategia de seguridad y, por último, terminar con esa política patriotera.

México no necesita intervenciones extranjeras para enfrentar a las organizaciones criminales del narcotráfico, de las mafias de delincuentes de cuello blanco o del exterior, afirmó el Presidente López Obrador, al encabezar el viernes pasado el 109 Aniversario de la Defensa Patriótica del Puerto de Veracruz.

Para Eunice Rendón, experta en asuntos de seguridad, en lo que tiene razón López Obrador es en no dejarse de Estados Unidos, ya que a ese país le encanta ver el problema con otros actores; esto es, que la culpa la tienen todos, menos ellos.

Sin embargo, especificó que el tema del narcotráfico es compartido y la lucha debe ser frontal y en conjunto, ya que a México llegan los precursores para enviar fentanilo a Estados Unidos, pero no sólo es culpa de nuestro país, sino que es toda una cadena de paso hasta ellos.

“No hay una relación con Estados Unidos como antes, pero parte del mensaje del Presidente de México es que su asesor en seguridad es el Ejército”, evaluó.

Agregó que a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) le ha costado más con todas las responsabilidades que le han impuesto, además de que el discurso de la defensa del territorio nacional tal vez no es por donde lo maneja.

“No es que todos se vayan a meter a defender a Los Chapitos, pues no es por ahí. Está bien que el Presidente diga que no se haga lo que ellos quieran, pero también se debe tener una claridad en la agenda de seguridad, cuestión que no hay”, precisó.

Señaló que lo preocupante es que no termina de madurar una estrategia de seguridad en México, pues además ambos países están inmersos en un proceso electoral y por ello las declaraciones son políticas, más allá de que persigan propósitos de seguridad.

Fentanilo y tráfico de armas, temas de Interparlamentaria

Fentanilo, seguridad, tráfico de armas y migración serán algunos de los asuntos que revisarán los legisladores de México y Estados Unidos en la próxima reunión interparlamentaria.

Así lo dio a conocer el senador Héctor Vasconcelos, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, quien refirió que el encuentro se prepara para llevarse a cabo en la última semana de junio en Washington D. C., en Estados Unidos.

Explicó que después de que las interparlamentarias se suspendieron a raíz de la crisis sanitaria por el Covid-19, se reanudarán los trabajos con temas prioritarios para ambos países.

Comentó que, por ello, los legisladores de México y Estados Unidos también dialogarán sobre las diferencias que sostienen en materia energética y maíz transgénico, en el marco del T-MEC.

El senador de Morena expresó su confianza en que todos legisladores que participen en representación de México cierren filas en defensa de la soberanía nacional, durante la participación en la interparlamentaria y hagan a un lado las diferencias partidistas e ideológicas.

Desde la perspectiva de Vasconcelos, existe una excelente relación entre el Presidente Andrés Manuel López Obrador y el mandatario de Estados Unidos, Joe Biden, por lo que la relación bilateral debe continuar por el camino de la comunicación y tolerancia con respeto a la soberanía de cada país.

“En algún momento han existido momentos ríspidos con algunas agencias y legisladores de ese país, pero no significa que tengamos roces con la Casa Blanca porque ambas partes hemos tenido un gran cuidado en que no se dañe o vulnere la columna dorsal que es la relación del gobierno mexicano y estadounidense”, declaró.