Programas sociales de la 4T seguirán: AMLO

Los programas de la Cuarta Transformación tendrán continuidad con Claudia Sheinbaum, reafirmó el Presidente Andrés Manuel López Obrador, al asegurar que la virtual Presidenta electa, además de su capacidad, tiene “mucha imaginación” para plantear nuevos programas de ayuda y, además, cuenta con el apoyo del pueblo de México.

“Me voy muy contento al retiro, ya cumplí con mi ciclo y ya llevo muchos años. Ya voy a jubilarme y me voy contento porque también tengo la convicción, además de ser maderista, estoy a favor de que no haya reelección. ‘Sufragio efectivo no reelección’”, sentenció.

Aseveró que “no hace falta la reelección” pues eso “es un invento de los ambiciosos del poder”, y le dijo a aquellos que afirman que “yo no soy el que puedo garantizar que las cosas sigan bien en México (...) El único que garantiza que las cosas funcionen bien es el pueblo de México que es el soberano. El pueblo es el que manda”.

El mandatario federal subrayó que la Cuarta Transformación ha avanzado “bastante y ahora vamos a darle continuidad a la transformación como aquí lo ha planteado la presidenta electa”.

Dijo que, de haber ganado las elecciones otra persona, “toco plástico y una madera. Imagínense de cómo estaríamos ahora, preocupado porque los programas de bienestar no estarían asegurados”.

Igualmente, aseguró que los opositores “siguen aturdidos” luego del resultado electoral del pasado 2 de junio, donde Claudia Sheinbaum ganó la Presidencia.

“Ya van para dos meses de la elección, y no reaccionan, todavía están aturdidos, porque se creen sus dogmas, se creen sus fanatismos, se creen esa manera de pensar que fue impuesta”, sentenció.

El Presidente también detalló que “tienen una atmósfera, es como una burbuja, es como otro mundo, se hablan entre ellos y esto lo complementaba y les funcionaba”.