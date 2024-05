Con promesa de seguridad y agua, Claudia Sheinbaum llega a municipios del Edomex.

Claudia Sheinbaum Pardo, candidata a la presidencia de México por la coalición "Sigamos Haciendo Historia", prometió desde Zumpango, Estado de México, “un servicio de salud digno y completo, acceso al agua potable, transporte público digno y seguro para la Zona Metropolitana”.

La candidata dijo, que de resultar ganadora el próximo 2 de junio, impulsará estrategias para garantizar acceso al agua potable, transporte público digno y seguro para la Zona Metropolitana del Valle de México.

“Hay proyectos, pero deben ser proyectos metropolitanos y que ayuden a todos los municipios del Estado de México. Ahora se ha tenido una sequía muy prolongada y debemos estar siempre preparados para una sequía como está, así que vamos a traer agua a Zumpango, y a todos los municipios de la Zona Metropolitana del Valle de México”, dijo Sheinbaum.

La candidata agregó que “vamos por un mejor sistema de transporte público para toda la zona metropolitana. Y el tercero, seguridad. Vamos a hacer una estrategia metropolitana. Ahora se puede porque va a estar Clara Brugada en la Ciudad de México, Delfina (Gómez) en el Estado de México y vamos a estar en la presidencia de la República”.

La exjefa de gobierno de la Ciudad de México detalló que, para lograr la paz, la justicia y la seguridad, se requiere de que exista cooperación entre las distintas instituciones.

La morenista aseguró que durante su gobierno, se mantendrán los programas sociales, además de que se crearán otros; por lo que llamó a los asistentes a que, este 2 de junio, voten por todos los partidos de la conocida como Cuarta Transformación (Morena, PT y PVEM).

"Tienen que ayudarnos a que cuando llegue (a la Presidencia), todos los programas queden en la Constitución de la República, para que nadie nunca los pueda quitar", aseveró.

Más tarde, en el municipio de Tecámac, Sheinbaum Pardo dijo que “la oposición no entiende la revolución de las conciencias que se llevó a cabo en México”.

"Los opositores no acaban de entender cómo es que el Presidente Andrés Manuel López Obrador tiene tanta aceptación del pueblo de México. Todavía no entienden, como lo decíamos hace tiempo, no entienden que no entienden que en México ocurrió una gran transformación.

Agregó que esta transformación "no solamente se dio en la forma de gobernar”, adiciono que “la transformación, la gran transformación ha sido en la conciencia del pueblo de México, lo que llamamos la revolución de las conciencias".

También, mencionó que “El Estado de México es el estado que gobernó tantos años el PRI, se sirvieron con la cuchara grande del Estado de México, a la población le dejaron prácticamente nada. Llegaron a comprar votos el día de la elección y después se olvidaban del pueblo mexiquense por eso vamos a hacer equipo como la maestra Delfina Gómez y con todas y todos los presidentes municipales”.

JVR