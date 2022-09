Promesas incumplidas en 4 años de Gobierno de AMLO: PAN

El dirigente nacional del PAN, Marko Cortés aseguró que son cuatro años de promesas incumplidas, mentiras y retrocesos en la administración de Andrés Manuel López Obrador, y aunque aclaró que no comenzaron los problemas en su gestión, pero sí se incrementaron en los últimos cuatro años.

“Pero lo que también es cierto y es innegable, que hoy estos problemas que el país ya tenía, se han incrementado. Todos los problemas que en México, ya teníamos, se incrementaron. Ustedes reviesen los diferentes temas que son más importantes para México, la violencia, no habíamos tenido los índices de homicidios, de feminicidios, que hoy se tienen en el país, se disparó la violencia, de hecho, se le está incendiando el país2, destacó en entrevista desde Durango.

El panista aseveró que en muchos estados de la República, donde no habían ocurrido este tipo de hechos de terrorismo que atentan contra la sociedad, su tranquilidad y su vida, ahora ya son presa de la violencia.

Cortés Mendoza detalló que hay una estrategia fallida y un fracaso que terminó por doblegar a las fuerzas armadas, “porque ahí tienen a la Guardia Nacional, que se les aprobó por unanimidad, un instrumento como el que pidieron”, pero aclaró que el problema es que fue una estrategia fallida.

“Los abrazos fue un rotundo fracaso, abrazos para la gente buena, y detener a los criminales, eso es lo que tuvo que hacer el gobierno federal y no hizo. Les aprobamos la Guardia Nacional, y hoy la Guardia Nacional está llena de militares, ustedes lo saben, ustedes lo ven y no ha funcionado”, destacó.

El panista sostuvo que el país está peor en violencia e inseguridad y economía, pues hoy a la gente no le alcanza lo que gana, ya que se enfrenta con la peor inflación en los últimos 21 años.

“No es un tema de es que fue por este gobierno no, la peor inflación en los últimos 21 años, no se apoyó al sector productivo, hoy la canasta básica es inalcanzable para muchas familias. No se echó a andar el sector productivo de los productos básicos, y por lo tanto los precios están tan elevados”, indicó.

lem.