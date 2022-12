Promueven iniciativa para prohibir indulto o perdón a abusadores sexuales de menores

La diputada del PVEM, Rocío Corona Nakamura elaboró una iniciativa que busca prohibir que quienes hayan abusado sexualmente de menores de edad puedan acceder a indultos o medidas de reparación plena del delito cometido.

En su exposición de motivos, señala que a pesar de que las penas contempladas para esta falta son elevadas, existe un vacío que permite que el delito persista, mediante “arreglos” generalmente económicos, que le otorgan la libertad y con ello evaden la justicia .

“Se trata de una ventana de oportunidad para estos delincuentes que debemos tajantemente cerrar para por un lado garantizar se les castigue y se les aplique una pena conforme a lo establecido en la ley, y de manera paralela dar un mensaje firme de nuestro rechazo absoluto a estas acciones cometidas en contra de los menores de edad y nuestro compromiso como sociedad para erradicarlas, sancionarlas y prevenirlas”, indica.

Por ello, la legisladora propone reformar el artículo 261 y 266 del Código Penal Federal para prohibir la aplicación de indultos, perdón u otras medidas similares “de impunidad” que impidan la investigación, procesamiento o sanción y cualquier otra medida para determinar la verdad y obtener la reparación plena del delito.

A pesar de ello, Corona Nakamura afirma que no se está siendo “punitivos ni reiterativos”, sino “puntuales y decisivos”, pues insiste en que no realizar las modificaciones derivaría en lagunas o ventanas para delincuentes, aunque reconoce que “esta reforma por sí sola no va a solucionar el problema prevaleciente en nuestro país”.

Entre los datos expuestos por la diputada, resalta que este delito ha incrementado 496 por ciento y que anualmente se registran poco más de 4.5 millones de niñas, niños y adolescentes que son víctimas del mismo.

