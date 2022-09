Protesta, vía de presión, dice madre

María Martínez Zeferino, madre de Miguel Ángel Hernández, uno de los normalistas desaparecidos en el caso Ayotzinapa, aseguró que el hartazgo y preocupación de las familias de los normalistas ausentes es que no se han ejecutado todas las órdenes que prometió en el Gobierno federal.

Por ello, a ocho años del caso, han aumentado el nivel de sus protestas, porque “es la única manera de ejercer presión y que las autoridades les presten atencion”.

“Por lo visto demostramos que sólo cuando aumentamos el nivel de la protesta es cuando nos hacen caso, porque apenas dejamos tantito, ya no hacen nada; parece que a ellos les gusta que andemos detrás de lo que hacen. Nosotros ya estamos hartos y por eso estamos cansados de que nos den largas en el caso”, indicó.

La madre mencionó en torno a la detención del exfiscal de Guerrero, Iñaki Blanco, que se debe detener a todos y no sólo a unos cuantos, debido a que se prometieron 86 órdenes de aprensión, pero en los hechos solo se han ejecutado unas cuantas.

“A mí, como mamá, me gustaría que detuvieran a todos los responsables, pues si dicen que hay 83 órdenes de aprehensión los de la Comisión, por qué no las han ejecutado todas. Es lo que hemos estado exigiendo todos los días, pero no queremos que los detengan y los saquen rápido porque no se vale que vayan sin decir la información que tienen. A nosotros eso no nos ha gustado porque la verdadera preocupación y hartazgo es que no, nos han dicho dónde están nuestros hijos”, indicó.

En entrevista con La Razón, reprochó que el Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo en semanas anteriores que el caso de la desaparición de los normalistas ya estaba resuelto, sin embargo, criticó que no hay indicios de su paradero hasta la fecha.

“Nosotros no vamos a cambiar nuestra postura, más bien lo que vamos a hacer es reforzarla, pues ahora que han detenido a cuatro de los soldados implicados, podemos reforzar lo que dijimos desde un inicio, que la responsabilidad directa es de ellos. Fueron los militares los que participaron en el caso, además ya lo aceptaron, por ello no podemos quedarnos así, sino aumentar el nivel de la protesta”, indicó.

María Martínez dijo que el Gobierno federal prometió ejecutar a la brevedad las órdenes de aprehensión, una vez que las dieron a conocer, pero no lo hicieron de manera adecuada, pues si bien han sido pacientes, no les hacen caso y sobrellevan el caso.

Finalmente, la madre de Miguel Ángel Hernández aseveró que si su hijo perdió la vida, las autoridades le deben entregar sus restos completos y no sólo huesos, pues se niega a firmar algún documento que le señale que es su hijo, cuando puede que no sea así, para terminar el tema de la búsqueda.

“A mí si me van a decir que mi hijo falleció, que me entreguen los restos, no me van a decir que me entregan un hueso de cinco centímetros y que les firme un documento”, agregó.

En esta semana los normalistas han intensificado su protesta y vandalizado la Embajada de Israel, la Fiscalía General de la República y el Campo Militar 1 del Ejército Mexicano.