Sin pruebas contra Cienfuegos por los 43

El Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que no hay elementos para enjuiciar a Salvador Cienfuegos Cepeda, extitular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), por la desaparición de los 43 jóvenes normalistas de Ayotzinapa, y rechazó que establezca relaciones de complicidad con el general o con alguna otra persona.

“Se investiga a todos, pero no hay elementos, no hay (en contra del general). Si ustedes tienen los elementos en contra de él, si nos los presentan, yo actúo, pero no se trata de denunciar sin pruebas, porque eso es calumnia”, aseveró.

En conferencia dijo que no hay testimonios ni pruebas en la Fiscalía General de la República (FGR) de que la Sedena mantiene información oculta que la vincule con el caso de los estudiantes levantados en Iguala en septiembre de 2014, e insistió en que la institución castrense ha colaborado en todo con la investigación.

“Es toda la narrativa que han creado los seudodefensores de derechos humanos que están atendiendo este asunto de Ayotzinapa, los abogados, los del Pro, sobre todo este senador Emilio Álvarez Icaza, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con el propósito de manchar al Ejército”, dijo.

Indicó que su administración lleva a cabo una indagatoria seria y responsable del caso Ayotzinapa, “y no hay impunidad para nadie”. Agregó que esto será parte de lo que se dé a conocer a los padres de los 43, una vez que pasen las elecciones.

Mencionó que toda la participación del Ejército está en declaraciones de militares que fueron detenidos por presunta omisión, “pero es muy distinto a todo lo que de manera perversa en contra del Ejercito están manejando estas organizaciones seudo defensoras de Derechos Humanos”.