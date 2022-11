Caso Ayotzinapa: Pruebas de Covaj son sólidas para castigar a responsables, sostiene AMLO

Luego de que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales (GIEI) desestimó las capturas de pantalla de teléfonos celulares que supuestamente demostrarían la complicidad de militares con el crimen organizado, el Presidente Andrés Manuel López Obrador insiste en que son documentos sólidos, pero hay una operación para que no se conozca la verdad. Incluso advierte que hay una "rebelión" al interior de la propia FGR.

El titular del Ejecutivo Federal López Obrador resaltó que los documentos contenidos en el informe de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia (Covaj) son sólidos y permitirán sancionar y que no haya impunidad para los responsables de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, Guerrero.

"Cuando se toma la decisión de que no iba a haber impunidad y se actúa, pues se les descuadra sus ángulos pero existen todas las pruebas y se van a seguir reforzando por eso la rebelión al interior de la Fiscalía , porque no esperaban que se actuará cómo se hizo, pero tenemos un informe de la Comisión y hay todos los elementos para actuar y no se cierra el expediente", señaló López Obrador.

Cómo lo informó La Razón, el GIEI se dividió y solo dos de sus integrantes permanecerán en México para continuar sus investigaciones, lo que fue comentado por el Presidente.

"Ellos se dividieron, dos se van y dos se quedan, porque así es esto, un asunto complejo había una especie de pacto de silencio y mucho movimiento porque no solo se cometió esta atrocidad, sino que tomaron la decisión de inventar los hechos la llamada verdad histórica. Imagínense lo que ha costado descubrir lo que sucedió realmente, los intereses que están de por medio", advirtió el mandatario.

Sin embargo, reconoció que la labor de los especialistas ha contribuido al esclarecimiento del caso.

"En el caso de los expertos ayudaron muchos, fueron los que demostraron que se había fabricado lo de la verdad histórica, que a los jóvenes no los habían quemado, gracias a ellos se demostró de que habían fabricado estos delitos con tortura y por consigna de autoridades y siguen siendo muy buenas sus aportaciones y vamos a seguir tomando en cuenta sus criterios y los puntos de vista de todos", prometió el Presidente.

Sobre la posición de los padres de familia, López Obrador dijo que no deben ser utilizados por "zopilotes" y arremetió en contra de la prensa por difundir estos hechos.

"Hay que ver lo que ellos piensan y nosotros les vamos a tener consideraciones y entendemos su situación tan delicada y triste, lo que no aceptamos es que estos asuntos sean utilizados por zopilotes, por nuestros adversarios y la prensa", afirmó.

FBPT