AMLO acusa que en Fiscalía Especializada quisieron dinamitar investigación por caso Ayotzinapa

Desde la Fiscalía Especializada del caso Ayotzinapa, que depende de la FGR, intentaron dinamitar la investigación sobre la desaparición de los 43 jóvenes normalistas de Ayotzinapa, aseguró el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

"Yo sostengo de que quisieron dinamitar dentro de la fiscalía para que no se actuara, por eso sin tomar en cuenta el informe, le agregaron a más responsables pensando que con eso pues ya no íbamos a poder tomar una decisión, porque en vez de seis eran 20 militares pues ya no íbamos a poder actuar y si en vez de los que estaban aparecían otros, que no digo que son inocentes, sino que no estaban en el informe esos personajes", advirtió el Presidente de la República.

Sin embargo, descartó que el ex fiscal especial para el caso, Omar Gómez Trejo, haya sido el responsable de tratar de boicotear el trabajo de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia para el caso Ayotzinapa, que encabeza Alejandro Encinas.

López Obrador acusó que esos mismos personajes son responsables de grabar la reunión que sostuvieron Alejandro Encinas y el ex director de la Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría General de la República, Tomás Zerón.

"Alejandro es un servidor público ejemplar al que le tenemos toda la confianza, y que lo graban en Israel cuando se entrevista con Zerón o fueron más autoridades de Israel o agencias el New York Times no va a decir nada porque siempre esgrimen que tienen que proteger sus fuentes porque se nutre de espionaje, es muy lamentable que esto suceda", estimó el mandatario.

Por su parte, Alejandro Encinas subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, dijo que las capturas de pantalla de la presunta conversación entre criminales para desaparecer a los jóvenes normalistas no son el único elemento de prueba para recrear lo sucedido la noche del 26 de septiembre de 2014.

"Comenté que el informe debe verse en su conjunto porque son 154 eventos diferentes que se revisaron para armar el rompecabezas, se trata de eventos relevantes no sólo es una vía, son las comunicaciones recogidas por mensajes de la DEA, el levantamiento de campo, 99 de esos eventos tienen claras coincidencias, 55 no coinciden hasta este momento, de los 99, 38 tienen como base las capturas con metadatos hasta 2014 y el resto con metadatos posteriores a 2014.

Hay 12 fuentes complementarias que si hacen match con este mensajes", explicó Encinas Rodríguez.

