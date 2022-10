Pruebas en contra de cuatro militares acusados por caso Ayotzinapa son fabricadas, dice abogado

Son inocentes los cuatro militares detenidos e involucrados en delitos cometidos en contra de los 43 estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos en Ayotzinapa, Guerrero, desaparecidos la noche del 26 de septiembre de 2014; pronto quedarán exonerados y serán puestos en libertad, pronosticó su abogado Alejandro Robledo.

En entrevista con Milenio Televisión, el defensor aseguró que el general José Rodríguez y el capitán José Martínez, así como del subteniente Fabián Alejandro Pirita y el sargento Eduardo Mota, fueron señalados injustamente.

Alejandro Robledo explicó que la inocencia de los imputados quedó al descubierto con una reciente nota publicada por el diario New York Times, en donde el subsecretario de Derechos Humanos, Migración y Población, Alejandro Encinas, reconoció que no verificaron las pruebas de los mensajes , con lo cual, señaló, es imposible asegurar que los militares estén involucrados.

Al respecto, el defensor insistió en que las pruebas que señalan a los militares fueron “fabricadas”, y lo cual, señaló, será aclarado en breve, pues el equipo de abogados sigue trabajando en las investigaciones pertinentes.

Los militares en ningún momento participaron. Inclusive el entonces coronel, hoy general, le habla al secretario de Seguridad Pública Municipal y le dice: ‘oye, me están dando algunos reportes que no sé si son ciertos o no, de que está pasando algo, de que hay personas heridas, ¿necesitas algo? ¿Te apoyo?, ¿Qué está pasando?', y el propio secretario de Seguridad Pública Municipal le dice: ‘no está pasando nada, muchas gracias coronel, pero no necesitamos apoyo de nada’. Esas son algunas de las pruebas que demuestran su inocencia.