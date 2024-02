Publicación sobre narcoapoyo electoral, “vil calumnia”, acusa AMLO y señala a EU

El Presidente Andrés Manuel López Obrador lanzó un reclamo al Gobierno de Estados Unidos, luego de la difusión de supuestas narco aportaciones a su campaña electoral del 2006 rumbo a la Presidencia de la República.

En conferencia, negó que en aquel año haya recibido financiamiento del Cártel de Sinaloa para su campaña y acusó a las autoridades del Departamento de Estado y de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) de ser “viles calumniadores” y exigió pruebas de esos señalamientos, los cuales, afirmó, responden a fines políticos y electoreros.

“No, es completamente falso, es una calumnia. Están, desde luego, muy molestos y lamentablemente la prensa, como hemos visto, no sólo en México, sino en el mundo, está muy subordinada al poder. En el caso de Estados Unidos, tiene mucha influencia el Departamento de Estado y las agencias en el manejo de los medios, y aquí también, pero no hay ninguna prueba, son unos viles calumniadores, aunque los premien como buenos periodistas”, sostuvo.

El mandatario respondió así al reportaje publicado de manera simultánea en tres medios de EU y Alemania, el cual reveló que la organización criminal encabezada por Joaquín El Chapo Guzmán había aportado entre dos y cuatro millones de dólares a su campaña hace 18 años, basado en declaraciones de testigos protegidos de la DEA.

Su vocero, Jesús Ramírez, dijo que la principal fuente de la DEA es el “testigo estrella de Felipe Calderón”, al referirse a Roberto López Nájera, un abogado que representó a Édgar Valdez Villarreal, La Barbie, y que ha sido testigo protegido bajo la identidad de Jennifer.

“La operación limpieza que hizo Calderón fue basada en el testimonio de él, y todos fueron liberados porque no hubo pruebas”, apuntó.

La periodista mexicana Anabel Hernández y dos medios estadounidenses, ProPublic e Insight Crime, publicaron el martes reportajes que sostienen que la DEA investigó durante dos años versiones de narcotraficantes que aseguraban que aportaron recursos a la primera campaña presidencial de López Obrador, en el 2006.

En respuesta, el Presidente se lanzó en contra del Gobierno de EU por permitir estas prácticas del periodismo donde se acusa sin pruebas, lo cual, advirtió, se trata de un montaje para afectar su imagen ante la proximidad de los comicios federales de junio.

“No voy a llevar a cabo ningún juicio formal, pero denuncio no a los periodistas, no denuncio a los medios, denuncio al Gobierno de EU, de permitir estas prácticas inmorales y contrarias a la ética política que debe de prevalecer en todos los gobiernos del mundo.

“¿Cómo es que se orquesta esto? ¿Qué no lo sabían sus agencias? ¿Son ajenas sus agencias? Tiene que decir la DEA si es cierto, si no es cierto, cuál es la investigación que hicieron, cuáles son sus pruebas. Pero no sólo la DEA, el Departamento de Estado”, advirtió.

López Obrador dijo que “yo creo que se va a enterar el presidente (Joe) Biden, porque le tienen que informar sobre esto que estamos diciendo aquí”.

Consideró que el gobierno de EU y sus agencias están molestas luego de que decidió acotar el poder de los agentes encubiertos en México, tras el escándalo diplomático que implicó la detención, en 2020, del exsecretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos, al que los estadounidenses acusaban de colaborar con el narco.

“De que la DEA y otras agencias se meten, claro que se meten, más cuando se les permite, como sucedía en el tiempo precisamente del gobierno, ya no sé si decir de (Felipe) Calderón o de (Genaro) García Luna, entraban al país y hacían lo que querían, lo que les daba la gana. Eso ya no sucede y eso los tiene molestos, pero sí tienen mucha influencia las agencias, y el periodismo se presta a eso.

“Siempre, a los oligarcas y a los extranjeros les ha importado tener o títeres en la Presidencia o presidentes debilitados, sin autoridad moral, para que puedan someterlos y aplicar las políticas que ellos desean o les conviene”, aseveró.

De acuerdo con los reportes periodísticos, en el presunto cobro de los sobornos del narco estuvieron implicados colaboradores cercanos de López Obrador, como Nicolás Mollinedo, que durante la campaña del 2006 era su chofer y jefe de logística, además de Mauricio Soto Caballero, un empresario y operador político que encabezaba el equipo de avanzada.

No hay evidencia, dice exagente de la DEA

El exjefe de operaciones internacionales de la DEA, Mike Vigil, aseguró que no hay evidencia concluyente de que el Presidente Andrés Manuel López Obrador recibió dinero del Cártel de Sinaloa para financiar su campaña en 2006, tras señalar que resulta raro que después de 18 años surja esta nota “relevante” en estos días, lo cual, admitió, dañará las relaciones con Estados Unidos.

En entrevista radiofónica, declaró que “cuando leí el artículo, no había ninguna evidencia de lo que estaban tratando de decir, que presuntamente López Obrador estaba involucrado y tenía el intento de recibir dinero”.

Enfatizó que esta nota de “narcofinanciamiento” a López Obrador busca influir en las elecciones presidenciales de junio próximo, e incluso afectar la relación bilateral entre México y Estados Unidos.

“Llegó (la nota) en un momento que no era muy apropiado, me preocupa (...) va a dañar las relaciones”, reconoció, luego de llamar a la colaboración entre los agentes estadounidenses y sus pares mexicanos para combatir el tráfico de sustancias ilícitas como el fentanilo.

Sergio Ramírez Vigil opinó que “una cosa importante en este caso es que nunca se vinculó a López Obrador, no hubo grabaciones, videos, nada de conversación”. Explicó que un comité de la DEA revisa todos estos casos sensibles, donde se infiltra a personas en el narco y terminaron las investigaciones para no influir en la política de otros países.

4T acusa “guerra sucia” contra el mandatario

Luego de los señalamientos respecto a que la campaña de 2006 recibió financiamiento del Cártel de Sinaloa, políticos de la 4T cerraron filas con el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

La abanderada presidencial se reunió con los senadores de Morena, durante la plenaria que celebraron previa al inicio del periodo ordinario de sesiones, donde se refirió a la publicación simultánea en tres medios (de México, Estados Unidos y Alemania) de un reportaje en el que se dio a conocer dicha información, y dijo que el mismo Presidente de la República ya aclaró el tema ayer.

“Yo diría que son dos cosas: uno, parte de esta guerra sucia, campaña sucia, que, como no tiene nada la oposición, no tiene nada qué ofrecer, no hay propuestas, no hay proyecto de nación, su propuesta es regresar al pasado. Nosotros proponemos seguir construyendo la transformación; ellos, lo que proponen, es regresar a un pasado de corrupción y de privilegios y, como no hay respuesta por parte del pueblo de México, pues están buscando esta guerra sucia”, dijo.

Sheinbaum Pardo también apuntó que sería importante una aclaración debido a que la investigación viene de la DEA y “en nuestro movimiento siempre vamos a pugnar por que haya una relación de igualdad con Estados Unidos, nunca de intervención ni de bajar la cabeza frente a nuestro socio comercial”.

Al respecto, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, afirmó que los candidatos de su partido no tienen problema por la influencia del narcotráfico en sus campañas.

“Nosotros no tenemos ningún problema de influencia de dinero del narcotráfico en nuestras campañas; son los de enfrente los que tienen clara complicidad con el narcotráfico”, aseveró.

Citlalli Hernández, secretaria general de Morena, vinculó a Xóchitl Gálvez con quienes realizaron la publicación y afirmó que “esto huele a un muy burdo intento de intervencionismo de algún sector estadounidense”.

“Parece que los gringos ya llegaron a un acuerdo con la candidata Xóchitl Gálvez, seguramente a cambio de esto promete entregar los bienes de la nación; quieren enlodar a nuestro Presidente, cuando su autoridad moral está probada”, expresó.

Al referirse al tema, el coordinador de la bancada guinda en San Lázaro, Ignacio Mier, declaró que “metería las manos al fuego” por el Presidente López Obrador.

“Forma parte de esta campaña de desprestigio, un ataque sistemático desde 2005, cuando acá se inició el proceso de desafuero en contra de Andrés Manuel López Obrador; después se quiso detener el proyecto y el avance de nuestro movimiento en 2006; nuevamente, con toneladas de dinero y a través de las tarjetas Monex y Soriana, se violentó la voluntad popular”, declaró.

El excanciller Marcelo Ebrard también reaccionó y consideró los señalamientos como “otra de las clásicas imputaciones” de la DEA. “Son tan poco creíbles que en 18 años ni siquiera se investigaron. Las difunden ahora porque estamos en proceso electoral. Es una calumnia contra México y su Presidente. La maniobra merece enérgico rechazo y condena”, manifestó.

Oposición: Debe denunciar para limpiar su nombre

La oposición también reaccionó de diferentes maneras a los señalamientos hechos en un reportaje sobre el presunto financiamiento del Cártel de Sinaloa a la campaña de Andrés Manuel López Obrador en el 2006. La precandidata presidencial del PAN, PRI y PRD, Xóchitl Gálvez, consideró que son muy graves, por lo que dijo que el Presidente debe presentar una denuncia en Estados Unidos para limpiar su nombre.

Descartó que esté considerando la presentación de denuncias en contra del mandatario federal por el tema del presunto financiamiento ilegal; sin embargo, sostuvo que el contenido publicado sí es un tema delicado.

“Es una acusación muy grave en contra del jefe del Estado mexicano. El Presidente dijo que es una calumnia; me parece que él está obligado a presentar una denuncia en Estados Unidos”, declaró.

Al respecto, el dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, consideró que “estos señalamientos concuerdan con la política de este gobierno de dar abrazos a los criminales en lugar de perseguirlos, detenerlos y juzgarlos, por eso es indispensable que antes de iniciar el proceso electoral, López Obrador responda de manera clara y contundente”.

A su vez, el dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano, recordó que “desde hace años” han señalado la supuesta complicidad del Presidente con el crimen organizado. “¿No que no? Lo que hemos venido diciendo desde hace años (...) El Cártel de Sinaloa financió la campaña de AMLO en 2006”, publicó en sus redes sociales.

Por la misma vía, el senador del Grupo Plural Emilio Álvarez Icaza criticó que cuando las investigaciones se acomodaban a la narrativa opositora de la 4T entonces sí aplaudían, “pero cuando la DEA exhibe que el narco invirtió al menos 2 mdd a su campaña en el 2006, entonces se tiran al piso, hacen berrinche y gritan que la agencia estadounidense no tiene credibilidad”.