Pueblo “mandó al carajo” la corrupción

El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que con los resultados obtenidos en la pasada elección, con 36 millones de votos a favor de Claudia Sheinbaum, el pueblo decidió la continuidad del movimiento de transformación y mandar “al carajo” la corrupción, el racismo, la pobreza y la humillación.

“Cuando los conservadores reaccionarios se llaman sorprendidos porque nuestra candidata, nuestro movimiento, ahora Presidenta, ganó en todo el país con más de 30 por ciento de ventaja, 36 millones de votos, hasta a mí me cepilló, sacó más de votos que los que yo obtuve (…)

“Se sorprendieron porque no tenían por qué estar pensando que el pueblo iba a seguir apoyando más de lo mismo, es decir, más corrupción, más pobreza y más humillación, más clasismo y más racismo. ¡Al carajo con todo eso!”, afirmó en su mensaje.

Al encabezar la sexta gira con la virtual Presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo, durante el encuentro con el sector agropecuario en Zacatecas, destacó que los opositores a su Gobierno siguen sorprendidos con la victoria por más de 30 puntos de diferencia de la candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia (SHH).

“Dicen ¿y qué cosa fue lo que pasó?, porque ellos andan allá como en otro mundo, es una burbuja, ellos no tienen comunicación con la gente, no recogen los sentimientos de la gente, no respetan al pueblo, mucho menos quieren al pueblo”, sostuvo.

El mandatario federal dijo que la clave de todo es atender primero al pueblo, por lo cual destacó que a 30 millones de 35 millones de familias en nuestro país les llega un apoyo del Gobierno federal a través de diversos programas sociales, lo cual no sucedió en los sexenios del PRI y PAN.

Comentó que ya va de salida, pero dejará un movimiento de transformación que tendrá continuidad con Sheinbaum Pardo, a quien volvió a elogiar como una mujer excepcional, con mucha preparación, trabajadora, honesta, pero sobre todo con mucho corazón, agregó.

“Por eso me voy muy tranquilo y vamos hacia adelante, el futuro va a seguir siendo del pueblo de México. Vamos a terminar de consolidar a nuestro gran país que es una potencia en el mundo, ya reconocida a nivel internacional”, enfatizó.

El mandatario federal refirió que está por cerrar un ciclo en la Presidencia donde, expuso, funcionó la fórmula sencilla que consiste en “gobernar sin permitir la corrupción, sin lujos en el Gobierno y que todo lo que se ahorra por no permitirla y hacer un Gobierno austero, sobrio, sin extravagancias”.

Repasó los logros de su administración como la salida de la pobreza de cinco millones de mexicanos de 2018 a 2022; el desempleo se ubica en 2.6 por ciento, mientras en EU, es 3.9 puntos; el “superpeso” es la moneda más apreciada en más de 50 años.

Finalmente, el Presidente agradeció al gobernador de Zacatecas, David Monreal, “que siempre ha estado con nosotros desde hace años. También agradecerle a Ricardo Monreal que aquí empezamos la lucha en 1988; en mi último libro cuento cómo nos querían robar la elección (para gobernador)”.