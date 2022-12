El grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en la Cámara de Diputados solicitará que se elimine la "cláusula de la vida eterna" que su bancada y el PT “impulsaron” en el Senado de la República al plan B de Reforma Electoral, para “quitar dudas” sobre presuntas presiones a Morena para dar su voto a favor de la misma.

La “cláusula” se refiere al numeral 2 del artículo 12 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que refiere que los partidos políticos podrán postular candidatos bajo la figura de candidatura común, con lo que los partido aparecerán en un mismo recuadro de la boleta electoral y los mismos podrán distribuirse los votos.

Acusó que desde la oposición se ha buscado confrontarlos con sus coaligados y con el Presidente de la República.

PVEM pedirá eliminar “cláusula de la vida eterna” en Reforma Electoral VIDEO: Yulia Bonilla

Sobre el receso de casi cinco horas que se tomó el pleno esta tarde, dijo que se debió a haber tomado tiempo para consultar el asunto con sus senadores que presentaron la reserva y con el propio instituto político para tomar una decisión.

No obstante, reconoció que durante ese tiempo acudió junto a los coordinadores del PT y Morena a las oficinas del secretario de Gobernación, porque dijo que éste es el encargado de la política interior del país y que “por cortesía” hay intercambio de ideas.

A pesar de anunciar que se solicitará la supresión de este apartado, el pevemista defendió el modelo de candidatura común al estar legislado en 24 entidades federativas, por lo que insistió en que no es “inconstitucional”.

“Hubiera sido fácil insistir y acompañar que la Corte decidiera pero cuando empezamos a ver ya los titulares: ‘Hay pleito’, ‘Presionan por blindaje’, ¿cuál blindaje? No hay ningún blindaje, no sé de dónde sacan eso. Es para todo, a ver, yo les pregunto ¿qué al PRD no le iba a servir? Si ahorita le van a tener que poner un moño negro ahí”, dijo en conferencia de prensa.

Refirió que pedirán a los coordinadores continuar hoy con la discusión de la minuta porque es el plazo y hay “buena hora”, para que el numeral mencionado sea eliminado.

Cuestionado sobre la ruta legislativa que esta decisión dictaría, el diputado no aclaró si retirar la “cláusula de la vida eterna” implicará el desechamiento automático de toda la iniciativa o si podrá volver al Senado para una nueva revisión, lo cual haría que la minuta sea discutida por la Cámara alta hasta el periodo del próximo año.

“Vamos a esperar a ver cuál es el trámite que dicta la Mesa Directiva. Si la Mesa dicta que debe ir al Senado, pues irá, pero evidentemente el Senado ya clausuró el periodo ordinario y ahí estará como uno de tantos asuntos”, dijo.

LRL