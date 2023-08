¿Qué es el testamento digital y cómo lo puedo tramitar?

Seguramente has escuchado hablar del famoso "contacto de legado" en Facebook, ¿verdad? Bueno, si no has oído nunca de esto, te contamos que este contacto es a quien tú designas como encargado de tu cuenta conmemorativa en caso de que mueras. Sin embargo, ¿qué pasa con todo lo que dejas digitalmente hablando? Desde tus cuentas de correo, tus datos personales, tus redes sociales...

Son pocos los que se preocupan sobre un testamento digital, es decir, sobre quién es aquel que se quedará con tus fotos, tus redes, hasta tus pláticas de WhatsApp, así que hoy te contaremos un poco sobre qué es este testamento y cómo es que puedes tramitarlo.

¿Qué es el testamento digital?

El testamento legal te ayuda a asegurarte de que tus datos personales, contraseñas, perfiles de redes sociales, cuentas de correo electrónico o blogs, así como operaciones de comercio electrónico, claves de acceso a tus cuentas bancarias en línea, queden en excelentes manos.

Sirve para que te asegures que los asuntos que dejas, serán manejados en cuenta a tus deseos cuando tú ya no estés en el plano terrenal. El testamento digital lo puedes tramitar sólo en estos casos:

Ante peligro inminente de muerte

​Cuanto el testador sufra, al momento de tramitar el testamento digital, una enfermedad grave o contagiosa

​Cuando el testador haya sufrido lesiones que pongan en riesgo su vida

​Cuando se encuentre en un lugar al que, por una situación excepcional, no se pueda acceder en persona

El testamento digital, aún tiene diversas variaciones. Especial

¿Cómo puedo tramitar el testamento digital?

Puedes tramitar el testamento digital siguiendo estos pasos: