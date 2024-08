Atención, papá y mamá: SAT revela pagos que NO serán deducibles en el regreso a clases

En términos financieros, el regreso a clases para muchas de las familias mexicanas representa una pesadilla por la cantidad de gastos y pagos que hay que realizar, en lo que tan sólo es el comienzo o el arranque de un nuevo ciclo escolar.

Para el del 2024-2025 que comienza el lunes 26 de agosto próximo, el Servicio de Administración Tributaria, SAT, reveló que hay dos pagos que no serán deducibles de impuestos, para que no los vayas a considerar dentro de tu declaración anual del siguiente periodo, porque no los podrás deducir.

Para que sepas cuáles son estos pagos, te compartimos la siguiente información. Toma en cuenta que deberás cumplir algunos requisitos para deducir los gastos que sí es posible que ingreses en tu declaración anual, y no los pases por alto para evitar algún contratiempo.

SAT revela pagos que NO serán deducibles en el regreso a clases

De acuerdo a lo que informó el SAT, los dos pagos que no pueden ser deducibles de impuestos, son los pagos por concepto de inscripción o reinscripción escolar y tampoco por el pago del concepto de transporte escolar, pues éste sólo aplica si es obligatorio.

Sistema de Administración Tributaria (SAT) Foto:Cuartoscuro

¿Cuáles son los pagos que sí son deducibles para el SAT?

Según el propio SAT, que año con año informa sobre los gastos deducibles en educación, los pagos y gastos que son deducibles para ellos son las colegiaturas en instituciones educativas privadas con validez oficial de estudios.

Todo esto va desde el nivel preescolar hasta el bachillerato o equivalente, y todo es por los montos siguientes, con el límite anual de deducción:

Preescolar: 14,200 pesos.

​Primaria: 12,900 pesos.

​Secundaria: 19,900 pesos.

​Profesional técnico: 17,100 pesos.

​Bachillerato o su equivalente: 24,500 pesos.

Eso sí, el SAT indica y hace énfasis en que para que puedas hacer válido el beneficio de deducir las colegiaturas, deberás contar con el comprobante de pago correspondiente.

Otra de las cosas en las que te pide pongas mucho ojo, es que cuando realices pagos en un mismo ejercicio fiscal, por una misma persona, por servicios de educación correspondientes a dos niveles de enseñanza, el límite anual de deducción que puedes disminuir es el que corresponde al monto mayor de los dos niveles. Esto es de manera independiente de que se trate del nivel que concluyó o el que inició.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.