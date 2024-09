La Pensión Bienestar otorga a sus beneficiarios adultas y adultos mayores a partir de los 65 años, un apoyo económico cada dos meses. Éste consta de 6,000 pesos, los cuales son depositados a la Tarjeta del Bienestar de cada uno de estos ciudadanos registrados.

El calendario se da a conocer días antes por parte de la Secretaría del Bienestar, encabezada por Ariadna Montiel Reyes, a través de los canales de comunicación oficiales de la secretaría. El depósito se hace por orden alfabético, de acuerdo a la primer letra del apellido del beneficiario.

Desde ese momento pueden disponer de sus 6,000 pesos, pero ¿Qué pasa si no los sacan de su Tarjeta Bienestar en el momento en que se hace el depósito? Aquí respondemos tu duda.

¿Qué pasa si no saco todo mi dinero de la Pensión Bienestar?

En caso de que no puedas sacar todo tu dinero de la Pensión Bienestar el día en que te depositan los 6,000 pesos, no pasa nada. El dinero permanece en tu Tarjeta del Bienestar. No se mueve hasta que tú no lo muevas de ahí.

Pensión Bienestar. Foto: Banco del Bienestar

Si comienzas a hacer compras con ella o si sacas sólo una parte, el monto se va reduciendo y se queda sólo lo que tú dejes en el plástico. No pasa nada en caso de que no lo saques en su totalidad o que dejes sólo una parte, incluso, a manera de ahorro.

