Quedan a la deriva 77 huérfanos de mujeres fallecidas por meningitis.

Un total de 40 fallecimientos por meningitis micótica dejó en México a 77 huérfanos, que ahora se encuentran a la deriva, sin certeza sobre su futuro.

Del total de personas fallecidas confirmadas, que se concentran en dos estados —Durango y Tamaulipas—, 39 eran mujeres y, de acuerdo con Eduardo Díaz, director del DIF de Durango, “la mayoría de las mujeres contagiadas eran madres solteras”, por lo que “dejaron en orfandad a sus pequeños”.

Sin embargo, destacó que “aunque se trabaja en coordinación con el DIF nacional para brindar protección a los infantes, no existe aún un programa que los ampare en las distintas etapas de la vida”.

Díaz mencionó a La Razón que “el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia contribuye con las autoridades de Salud en la atención, principalmente a los niños que han quedado huérfanos de madre a partir de la problemática generada por la meningitis micótica; sin embargo, esto ocurre en su estado y, en el caso de Tamaulipas, el protocolo ha sido otro”.

Autoridades de Durango indicaron que la cifra actual en estos momentos es de 77 huérfanos; de ellos, ocho son mayores de edad y 69 menores de 18 años, de éstos, 25 son bebés lactantes. “Son pequeños de meses de nacidos y hemos estado atendiéndolos, en la medida de lo posible, de lo que más necesitan en esa edad, en la primera infancia, que son los pañales, la leche”, refirió el funcionario.

Afirmó que el DIF a nivel federal está cubriendo una parte fundamental, “la atención para los recién nacidos, a quienes se les está dotando de pañales, así como lo correspondiente a la leche”.

“Se trata de una erogación onerosa para las familias y que asume como compromiso el Sistema, pero sabemos que no lo es todo, así que los esfuerzos se redoblarán. Lo que es real es que se le dará seguimiento a cada menor que haya resultado afectado por esta situación”, dijo, a pesar de reconocer que no hay un planteamiento para las etapas posteriores.

Estos panoramas siempre son muy desalentadores, porque los pequeños siempre se preguntan por qué les pasó a ellos una situación así. Aunque lleguen a tener acompañamiento familiar o por parte del gobierno, sus vidas son distintas y tienen un cambio drástico

David Payán, Coordinador de Atención Especial a Víctimas y Familiares de Meningitis de Durango

El pasado 1 de junio, la Organización Mundial de la Salud (OMS) alertó sobre el brote de meningitis fúngica asociada a procedimientos quirúrgicos en México y Estados Unidos. A través de una nota informativa, la organización recomendó que, toda vez que no se ha establecido la fuente del brote, los Estados miembros de la OMS deben permanecer en alerta, mientras que los afectados trabajan en establecer la cadena causal.

Detalló que los casos después de un procedimiento médico quirúrgico son muy poco frecuentes e inusuales, y mencionó que un caso similar ocurrió en el 2012, con un brote multiestatal en EU, en el que se registraron 753 casos y 64 muertes, de las que derivaron, en ese entonces, un total de 158 niños en estado de orfandad, en el país vecino del norte.

En México, la Secretaría de Salud expuso que un anestésico contaminado fue la causa del brote de meningitis, dicha sustancia tenía un hongo denominado Fusarium solani, que ya provocó la muerte de varias personas.

Estela Monárrez Mendoza, de 30 años de edad, fue la última paciente que perdió la vida en el estado de Durango a causa de la meningitis fúngica.

El coordinador de Atención Especial a Víctimas y Familiares de Meningitis del Gobierno de Durango, David Payán, explicó a este rotativo que en el caso de Estela “veían una buena evolución; sin embargo, perdió la vida, y muchas veces se ve también un futuro triste para los menores”. Estela dejó huérfanos a dos niños de nueve y cinco años de edad.

Además, agregó que estos panoramas siempre son muy “desalentadores, porque los pequeños siempre se preguntan por qué les pasó a ellos una situación así. Aunque lleguen a tener acompañamiento familiar o por parte del gobierno, sus vidas son distintas y tienen un cambio drástico”.

Es bien triste ver en las manifestaciones que hemos hecho a tantos niños con sus abuelos, con tíos o con cualquier otra persona, menos la mamá. Las autoridades no están pensando en todo lo que dejó esta situación; sólo en quién culpar o encerrar primero

Lizeth Payán Cazas, Sobreviviente de meningitis micótica

El funcionario detalló que, por cada muerte, son prácticamente tres niños que quedan a merced del gobierno o de familiares cercanos. “Cada mujer que ha fallecido ha dejado al menos un niño, pero casi todas tienen tres, entre tres y ocho años. La mayoría de ellos son asignados con una familia provisional, que regularmente son parientes cercanos, ya sea abuelos o tíos, ya que en la mayoría de los casos el padre es una figura ausente. Incluso, algunos de estos pequeños llevaban mucho tiempo sin convivir con el padre”, apuntó.

Payán afirmó que hasta 40 por ciento de las víctimas de meningitis era madre soltera y que las pacientes que aún se encuentran en terapia intensiva, en el Hospital 450, presentan

situaciones similares.

Otro caso de fallecimiento es el de Martha Esmeralda León, hija de Diego León Contreras, quien murió el 5 de febrero de este año en el Hospital General No. 450 en el estado de Durango. Ella dejó huérfanos a dos pequeños de ocho y cinco años.

Don Diego dijo: “De mis nietos me haré cargo yo, pero sí creo que es importante que el gobierno nos apoye, porque muchos ya somos gente grande; los niños se quedan sin su mamá y mucho antes ya se habían quedado sin papá, así que es su mamá quien trabajaba para darles sus necesidades”.

El hombre refirió que su hija, Martha Esmeralda, fue operada en el Hospital del Parque el 1 de agosto del año pasado, por un quiste en el ovario, y ahí se contagió. “Las autoridades dan su versión, y para ellos es cierta; a lo mejor buscan que unos paguen por los demás. Nuestra petición es que caigan todos (los responsables); han dejado a niños sin madre; imagínese, un niño no va a crecer igual sin su mamá; ella fue para aliviarse de ese quiste, no fue por otra cosa, y fue peor. Uno cree que al pagar un servicio particular todo saldrá mejor y no siempre es así”, dijo.

Comentó que su familia y él saben que hasta el momento se reportan 80 personas contagiadas de meningitis micótica, lo que según las autoridades ha causado la muerte de 40 personas en Durango y Tamaulipas, “aunque hay casos que no fueron reportados en México, debido a que las o los pacientes eran originarios de Estados Unidos, por lo que las cifras podrían ser otras, pero ni tienen esos registros”.

A finales del 2022, la meningitis micótica comenzó a infectar a las primeras víctimas en México. Se tiene registro de que en hospitales privados como Del Parque, Santé, Dickava y San Carlos, les inyectaron a los pacientes medicamentos contaminados con el hongo Fusarium solani, que entró directo al líquido cefalorraquídeo, el cual protege al cerebro y causa graves afectaciones físicas.

Lizeth Payán Cazas es sobreviviente de meningitis micótica y madre de Emily, de nueve años; Keiry, de seis; Joshua, de tres, y Vida, de casi ocho meses, y quien nació en medio del brote de meningitis que puso en alerta a las autoridades.

Para esta joven de 25 años, “nada volvió a ser igual”, pero dijo que, de todos los miedos, el más grande es pensar que pudo dejar a sus hijos sin su presencia.

“Es bien triste ver en las manifestaciones que hemos hecho a tantos niños con sus abuelos, con tíos o con cualquier otra persona, menos la mamá. Las autoridades no están pensando en todo lo que dejó esta situación; piensan sólo en quién culpar o encerrar primero y no se trata de eso, sino de que realmente vayan directo a quienes son los responsables, porque no sólo mataron a las personas, dejaron solos a muchos niños, que nunca podrán saber quién fue su mamá, o algunos no la recordarán”, comentó.