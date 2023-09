También tenemos quejas contra él, revira Delgado

El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, aseguró que no solo Marcelo Ebrard ha presentado recursos de impugnación en contra del partido; dijo que también los del guinda ya preparan recursos que están en revisión por Comisión Nacional de Honestidad y Justicia.

“Hay impugnaciones contra él que también se están revisando y analizando, como cualquier otra”, señaló, sin dar más detalles, luego de los comentarios del excanciller en el sentido de que el partido está retrasando la impugnación que presentó por irregularidades en el proceso interno para elegir coordinador de la Defensa de la Cuarta Transformación, que ganó Claudia Sheinbaum.

Agregó que la Comisión está dentro de los tiempos para resolver la impugnación: “Ellos tienen un reglamento para resolver todos los asuntos. Hay tiempos que tienen que atender y no hay ninguna irregularidad, se está revisando de manera muy precisa esa impugnación y pues se va a resolver a su tiempo”.

Delgado aseguró que no hay irregularidades en la atención a la queja de Ebrard por los resultados que no lo favorecieron en la encuesta, por lo que aseguró que esto no pondrá en riesgo la unidad y el proceso.

“Lo que hemos visto en los recorridos con la doctora Sheinbaum es mucha unidad en torno a nuestro movimiento. Tenemos una militancia muy consciente de que estamos viviendo un proceso histórico, y necesitamos de la unidad de todos para garantizar que esto siga adelante, entonces no creo que ponga en riesgo en absoluto la unidad”, sostuvo.

En su oportunidad, Sheinbaum Pardo opinó sobre la advertencia de Ricardo Monreal, de una posible ruptura en el partido de no resolverse la impugnación de Ebrard, y dijo no coincidir con lo dicho por el senador con licencia, pues aseguró que la Comisión de Honestidad está en tiempo de atender el caso, y aseguró que mantendrán extendida la mano siempre para el excanciller.

“Siempre, en este caso es una decisión de él, no de nosotros, esa mano estará extendida siempre”, comentó