¿Quién es Alejandro Svarch Pérez, director del IMSS-Bienestar en la administración de Sheinbaum?

Este martes, la presidenta electa Claudia Sheinbaum anunció que Alejandro Svarch Pérez ha sigo designado como director general del IMSS-Bienestar al interior de su gabinete, por lo que coordinará los esfuerzos para la ampliación de este programa junto con Zoé Robledo, quien se mantiene al frente del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

¿Quién es Alejandro Svarch Pérez?

Alejandro Svarch Pérez es un médico internista y funcionario público mexicano, actualmente titular de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) desde el 16 de febrero de 2021.

Svarch se graduó como médico cirujano de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), donde también completó su especialidad en Medicina Interna.

Además, posee una Maestría en Salud Pública del Instituto Nacional de Salud Pública y ha realizado estudios en Diplomacia para la Salud Global en The State University of New York.

Svarch Pérez también ha contribuido a la literatura científica con artículos publicados en revistas científicas como Pharm Med, Revista Ciencias y Humanidades, entre otras.

Al frente de la Cofepris, encabezó acciones como la digitalización de trámites, la regulación de productos, entre ellos la certificación de vacunas contra COVID-19 y la integración con el Consejo Internacional para la Armonización de Requerimientos Técnicos para Productos Farmacéuticos de uso Humano (ICH).

¿Cuál es la trayectoria de Alejandro Svarch Pérez?

Además de su cargo en Cofepris, Svarch Pérez cuenta con una amplia trayectoria en el sector salud:

Coordinador Nacional Médico en el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi)

Director General de Relaciones Internacionales, donde fue delegado de la Comisión de Salud Fronteriza México-Estados Unidos

Director de Políticas de Salud en la Conferencia Interamericana de Seguridad Social

Miembro de la Junta Directiva de Médicos Sin Fronteras (MSF) en 2017

Durante su gestión en Insabi, se destacó por la contratación de más de 50,000 trabajadores de la salud para enfrentar la pandemia de COVID-19 y por su enfoque en la regulación de productos sanitarios, incluyendo vacunas.

