No quieren entregar y entorpecen todo

Y está más que claro que aunque a todos en la capital conviene que en la alcaldía Cuauhtémoc se vayan generando condiciones de gobernabilidad, dada la prolongada disputa en la que se encuentra, hay quienes buscan seguir complicando la eventual llegada al gobierno de esa demarcación de Alessandra Rojo de la Vega. No se entiende de otra manera que aun cuando el resolutivo más reciente, de la Sala Regional del TEPJF le concede el triunfo, a integrantes del equipo de la candidata ganadora encabezados por el abogado Obdulio Ávila les hayan cerrado las puertas, usando incluso a policías. Ayer se conoció un video en el que se puede apreciar que no fue posible concretar una reunión de transición. “No se nos está permitiendo el acceso por los oficiales por instrucciones superiores”, informa Ávila en ese material, mientras sus compañeras dan cuenta de los trabajos de entrega-recepción que de no concretarse terminarán afectando, para mal, a los ciudadanos que viven en esa alcaldía.