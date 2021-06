¿Quieres obtener la orden de pago de la Beca Benito Juárez? Aquí te decimos cómo

La Beca Benito Juárez es un programa del Gobierno Federal que otorga un recurso económico de mil 600 pesos a todos los alumnos de entre 14 y 21 años de edad, inscritos en el nivel medio superior de las escuelas públicas a fin de que no abandonen sus estudios.

Los estudiantes obtienen el apoyo económico a través de la Coordinación Nacional de Becas del Bienestar y el pago se les deposita cada dos meses.

Sin embargo, para realizar el retiro del incentivo, se necesita una orden de pago por parte de los beneficiarios

No te preocupes, aquí te decimos cómo sacar una cita y tramitar este documento... de hecho es muy fácil.

¿Cómo sacar una cita para solicitar la orden de pago?

* Entra al sitio oficial Coordinación Nacional de Becas del Bienestar dando click en esta liga

* Ingresa al sistema con tu CURP

* Selecciona la opción ‘Agendar cita’

* Elige una fecha y horario

Pero… ¿qué es la orden de pago?​

Es el documento que te ayuda a realizar el cobro de los mil 600 pesos bimestrales de la Beca Benito Juárez.

El cobro no está sujeto a ninguna compra y no genera ninguna comisión, así que no te dejes sorprender.

¿Qué documentos necesito para obtener la orden de pago?

NIP personal

​Credencial de elector

Sigue los pasos que aquí te proporcionamos para que solicites la orden de pago y retires tu ayuda económica.

No olvides hacerlo a tiempo porque la dependencia te puede negar el apoyo en futuras ocasiones.

Éste y otros trámites relacionados con las Becas Benito Juárez 2021 –como los que te enlistamos a continuación- se pueden realizar a través del Sistema Mi Beca Benito Juárez.

Solicitud de beca

​Corrección o actualización de datos personales

​Cambio de tutor

​Problemas con pago de la beca

​Problemas con Tarjeta de Bienestar

​Información sobre entrega de Aviso de Cobro impreso

​Reporte de uso inadecuado de la beca

​Renuncia al programa

​Denuncia a servidor público

​Sugerencia al programa

​Otro motivo