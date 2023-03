Quiero a Adán, pero yo no decido: AMLO

El Presidente, Andrés Manuel López Obrador, aseveró que no se convertirá en el “gran elector” de su partido y dijo que será mediante un proceso democrático como se elegirá al candidato presidencial de Morena.

“Claro que asumo la responsabilidad histórica, porque la vamos a compartir esa responsabilidad. No voy yo a elegir, yo no soy el gran elector, van a ser los ciudadanos, se les va a preguntar. Y hay que tenerle confianza al pueblo, el pueblo es mayor de edad, el pueblo es sabio, el pueblo sabe muy bien lo que conviene y lo que no conviene, y eso es la democracia”, respondió a un asistente a la conferencia de prensa que acudió a las instalaciones militares en Villa Hermosa Tabasco y que pretendió descalificar la participación del canciller Marcelo Ebrard en esa contienda.

El Presidente enfatizó que sus opositores están muy molestos porque han notado que los aspirantes de Morena para sucederlo muestran una sólida fortaleza y unidad.

“Entonces, los que están aspirando y van a participar en la encuesta del flanco izquierdo de nuestro movimiento son muy buenos prospectos, muy buenos, yo digo que son mis hermanos y tengo una hermana, y va a ser el pueblo el que va a decidir. Y yo quiero mucho a Adán, lo quiero mucho, pero van a ser los ciudadanos, esa es la democracia, se va a acabar el dedazo, vamos a que sea la gente”, expresó el Presidente.

Ante la pregunta de que uno de los candidatos (Marcelo Ebrard), representa el regreso del grupo político de Carlos Salinas de Gortari, el mandatario respondió que “el pueblo no es tonto. Con todo respeto, tonto es el que piensa que el pueblo es tonto, la gente sabe. Ya en México no hay analfabetismo político, este es uno de los pueblos más conscientes del mundo. Si me preguntan ¿qué es lo que más se ha logrado en estos últimos tiempos? contestaría: el cambio de mentalidad, la revolución de las consciencias, la politización

del pueblo”.

Minimizó el destape del expresidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Gustavo de Hoyos, quien anunció su intención de buscar la presidencia y anunció que pronto dará a conocer una nueva lista de candidatos de la oposición, porque cada día siguen creciendo.

“Son de lo peor en egoísmo, en clasismo, en racismo. Desprecian al pueblo. Por eso no tienen futuro. Hace unos días se destapó otro de los candidatos del bloque conservador, uno de Coparmex, Gustavo de Hoyos, que tiene esas características, ese desprecia al pueblo.

“Nada más imagínense su pensamiento monárquico, no republicano, que me fue a acusar con el rey de España. Como decía nuestro paisano Chico Che, ¡uy, qué miedo!, miren cómo estoy temblando. Ya vamos a repasar aquí la lista porque está creciendo, la gobernadora de Chihuahua y otros”, anunció.

López Obrador reconoció que durante la reunión con los banqueros tuvo una equivocación al presentar al gobernador de Yucatán, Mauricio Vila.

“Ayer yo me camuqué y al presentar al gobernador de Yucatán, a Mauricio Vila, dije: presidente. Ah, le dije, pues ya destapé a otro, ya está de moda el destape”, mencionó en tono de broma .