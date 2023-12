Reabre EU cruces ferroviarios fronterizos de Eagle Pass y El Paso, Texas, tras acuerdo AMLO-Biden

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, reabrió los cruces ferroviarios fronterizos de Eagle Pass y El Paso, Texas, luego de cinco días de permanecer cerrados ante el aumento de los flujos migratorios.

El embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma Barragán, confirmó en su cuenta de X, la reapertura de dichos puentes internacionales alrededor del medio día de este viernes, después de la decisión asumida por las autoridades estadounidenses de suspender las operaciones temporales.

“El día de hoy, CBP anunció el restablecimiento de los cruces de ferrocarriles en Eagle Pass y El Paso, Texas. Con esta decisión reconocen la complementariedad e integración de nuestras economías y la importancia de las cadenas productivas, que no deben interrumpirse”, comentó en las redes sociales.

TE PUEDE INTERESAR VIDEO: Felipe Melo se lanza contra Kyle Walker y tienen que intervenir los jugadores para evitar una batalla campal

La decisión de la CBP se da después de la conversación telefónica que sostuvieron el jueves los presidentes de México, Andrés Manuel López Obrador, y de Estados Unidos, Joe Biden, quienes acordaron la reapertura gradual de los puentes ferroviarios fronterizos.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza dio a conocer que la reapertura se daría a partir de las dos de la tarde de este viernes, en los cruces mencionados entre Eagle Pass y El Paso, Texas, colindantes con Piedras Negras, Coahuila.

En un comunicado, dicha dependencia de seguridad nacional estadounidense subrayó que permanecen suspendidas las operaciones de Pedestrian West de San Ysidro, en San Diego, California, así como en los cruces de Lukeville y de Morely Gate de Nogales, Arizona.

“El CBP continuará dando prioridad a nuestra misión de seguridad fronteriza según sea necesario en respuesta a esta situación cambiante. Continuamos evaluando situaciones de seguridad, ajustando nuestros planes operativos y desplegando nuestros recursos para maximizar los esfuerzos de aplicación de la ley contra aquellos no ciudadanos que no utilizan vías o procesos legales como CBP One y aquellos que no tienen una base legal para permanecer en Estados Unidos”, añadió.

Únete a nuestro canal de Whastapp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

Leo