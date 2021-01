Realizan a Ebrard y Sánchez Cordero prueba PCR, tras positivo a COVID-19 de AMLO

La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero informó que se practicó dos pruebas tras el diagnóstico positivo del Presidente Andrés Manuel López Obrador a COVID-19, y en una de ellas salió negativa, mientras que todos los que estuvieron en contacto con él durante el fin de semana como el canciller Marcelo Ebrard, el empresario Alfonso Romo también se sometieron a dichos análisis para descartar algún contagio.

"Yo llegué el domingo y me hice la prueba rápida, salió negativa y me hice la PCR que me entregarán entre hoy y mañana", aseguró la encargada de la política interna del país.

Expuso que todos los funcionarios que mantuvieron contacto con el Presidente de la República durante la gira por Nuevo León y San Luis Potosí se sometieron a pruebas rápidas para determinar si hubo o no contagio de coronavirus.

También dio la bienvenida al vocero presidencial Jesús Ramírez Cuevas, tras permanecer aislado por contagiarse de coronavirus, el pasado 10 de enero. "Está perfectamente de salud", destacó la funcionaria.

ntb