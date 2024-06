¿Cuándo reanudan la entrega de Tarjetas para el Bienestar para cobrar la Beca Benito Juárez?

Durante varios días, los programas sociales se detuvieron debido a la veda electoral, sin embargo, ya muchos comenzaron a reanudarse, como las Becas Benito Juárez y la entrega de tarjetas para recibir el apoyo económico.

La página oficial de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez recientemente compartió: "información importante para nuestras becarias, becarios y familias beneficiarias que aún NO tienen su tarjeta del @bbienestarmx Durante JUNIO continuamos con la entrega", además de que brindaron otros detalles importantes para estudiantes.

Abraham Vázquez, quien se desempeña como Coordinador Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez, compartió información importante acerca de la entrega de las Tarjetas para el Bienestar, con las que se puede cobrar la Beca Benito Juárez.

A través de un video mensaje detalló que "a partir del día lunes 3 de junio y durante todo este mes de junio, vamos a estar entregando Tarjetas del Banco del Bienestar en las sucursales de este banco. En caso de que todavía no tengas tu Tarjeta del Banco del Bienestar, porque cuando estuvimos entregando no pudiste ir, porque todavía no se terminaba de producir tu tarjeta, o porque te acababas de incorporar este año al programa de becas, entonces entra a nuestro Buscador de Estatus".

Una vez dentro del Buscador de Estatus, tienes que poner tu Clave única de Registro de Población y ahí te arrojará información sobre qué día, qué sucursal y a qué hora te entregarán tu tarjeta del Banco del Bienestar.

Después que recibas tu tarjeta, van a corroborar que la recibiste, seguirá el paso de la activación y Abraham Vázquez hizo énfasis en que podrás recibir los depósitos de los pagos que tengas pendientes por cobrar.

Destacó que por eso "es muy importante que entren a nuestro Buscador de Estatus revisen si en junio vas a recibir tu Tarjeta del Banco del Bienestar", luego tienes que ira tu cita con todos los documentos que solicitan.

Entrega de Tarjetas del Bienestar en agosto

El Coordinador Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez preció que si el sistema te indica que si no estás en el mes de junio para la entrega de tarjetas, en agosto de igual manera las otorgarán.

