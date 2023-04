Reaparece AMLO en la mañanera desde Palacio Nacional

Luego que el domingo informara que había dado positivo a COVID-19, este viernes el Presidente Andrés Manuel López Obrador reapareció en el Salón Tesorería de Palacio Nacional para encabezar la conferencia mañanera.

"Me da mucho gusto de nuevo estar con ustedes. Agradecerle de todo corazón al pueblo de México por su apoyo, por su solidaridad. Si digo pueblo, estoy pensando en casi todos los mexicanos que expresaron su preocupación por mi contagio de COVID. Hubieron muestras de cariño, muchas bendiciones, buenos deseos, cadenas de oración, mucha solidaridad", indicó el presidente.

El presidente reapareció esta mañana desde Palacio Nacional tras su contagio por COVID19. Especial

'Estamos dispuestos a continuar con la transformación'

En su reaparición, el presidente dijo que agradece mucho a la población mexicana por haberse preocupado por él y que continuará con su proceso de transformación, pese al amarillismo con el que se trató el tema de su salud tras darse a conocer su contagio por COVID-19.

Agregó: "Se portaron como siempre, muy bien, es un amor recíproco, como siempre digo: 'amor con amor se paga'. La gente llegó a preocuparse porque hubo sensacionalismo, amarillismo, mala fe, pero afortunadamente salimos bien y aquí estamos muy dispuestos a continuar con este proceso de transformación en beneficio del pueblo".

López Obrador aseguro también que se encuentra bien de salud y con muchas ganas de seguir trabajando, previo a hablar del primer tema de la mañana: la venta del avión presidencial y las especulaciones que hubo alrededor de ella.

"Estamos bien y con muchos deseos de seguir transformando al país en beneficio de nuestro querido pueblo" indicó, para dar paso a su comparecencia ante los medios de comunicación que se encuentran expectantes para tratar con él los temas que quedaron pendientes previo a su contagio por COVID.

Arremete contra las 'fake news'

Aunque este jueves la presidencia había informado que no tendría actividades públicas, el presidente decidió encabezar la conferencia mañanera y luego de agradecer a quienes han manifestado su solidaridad para que recupere la salud completamente, arremetió en contra de quienes también aprovecharon su situación para crear noticias falsas.

“Y los medios de información igual, lo mismo Televisa, estaba yo viendo lo de la rueda de prensa que hacen, de prensa, Tercer Grado, sí se disculpan que me daban por muerto, pero al final la culpa la tiene Jesús y Adán que no informaron bien, como si yo me estuviese 'chupando el dedo', como si no supiera que son medios de manipulación, ya una buena parte del programa como Riva Palacio que le fallaron sus fuentes que le habían dicho que me había dado un derrame cerebral, que les fallaron sus fuentes”, dijo el mandatario.

También atacó a los senadores que se mantienen en plantón permanente para exigir el nombramiento de los comisionados del Instituto Nacional para la Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

“Están defendiendo uno de estos organismos buenos para nada, que se crearon solo para simular de que se combatía la corrupción para engañar al pueblo de que había transparencia y que todo era limpio, cuando sabemos perfectamente que durante todo el periodo neoliberal se cometieron grandes atracos. ¿Ese organismo de la transparencia nunca se dio cuenta de que García Luna estaba comprando bienes en México y en el extranjero? ¿Nunca se dieron cuenta que en todas las privatizaciones se obtenían beneficios para una élite? ¿Que al privatizar los reclusorios cobraban cinco mil pesos diarios por cada recluso? Hubiesen o no personas recluidas era una cuota”, acusó el mandatario.

Con información de Jorge Chaparro.