Reapertura de escuelas crece 41% en 2 meses

Tras cumplirse dos meses del regreso a clases presenciales del ciclo 2021-2022, la reapertura de escuelas de educación básica en México presentó un incremento de 41.6 por ciento, de acuerdo con datos publicados por la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Al 30 de agosto reabrieron 119 mil 947 escuelas y hasta el último corte del 26 de octubre suman 169 mil 864 en operaciones en todo el país.

Otros datos que muestran el incremento después de la reapertura tras la baja de contagios de Covid-19, es que el primer día del ciclo escolar 2021-2022 se presentaron 11 millones 426 mil 026 alumnos en las aulas y, tras cumplirse dos meses, han vuelto a clases presenciales 18 millones 290 mil 948 estudiantes, un aumento de casi 60 por ciento.

A pesar de este panorama y de las cifras presentadas por la dependencia, hay un 27 por ciento de alumnos que aún sigue tomando clases en casa. Para cumplir la meta que estableció la titular de la SEP, Delfina GómezÁlvarez, de que los 25.4 millones de estudiantes regresen a las aulas de manera presencial para mediados de este mes, faltan siete millones 109 mil 052 alumnos.

Mi mamá tomó la decisión, dijo que aún le daba miedo que nos pudiéramos contagiar, y como aún no hay vacunas para personas de mi edad, nos preocupa

Sofía, Estudiante de secundaria

Sofía, estudiante de segundo año de secundaria en una escuela pública del Estado de México, es una de las que ha decidido quedarse con las clases a distancia.

“Mi mamá fue la que tomó la decisión, porque me dijo que aún le daba miedo que nos pudiéramos contagiar de Covid, y como aún no hay vacunas para las personas de mi edad, a ella y a mí nos preocupa que no me hayan vacunado para protegerme”, aseguró.

En entrevista con La Razón, Marco Fernández, profesor e investigador de la Escuela de Gobierno del Tecnológico de Monterrey y de México Evalúa, aseguró que el temor tanto de los padres de familia sobre la negativa del Gobierno de vacunar a menores de edad, así como el de los profesores que no han recibido un refuerzo de la vacuna Cansino, incrementa la desconfianza.

“Hay un temor muy entendible entre los padres de familia debido a que en otros países, como Estados Unidos, ya están vacunando a menores, y aquí en México no; además del personal que recibió la vacuna Cansino también se siente desprotegido y el Gobierno federal no ha presentado una estrategia para que en los siguientes meses se dé respuesta a estas demandas”, sostuvo.

Respecto al panorama para estos alumnos que siguen en casa, el experto reafirmó que la SEP sigue sin presentar una estrategia educativa y no ha publicado el reporte sobre las afectaciones y las posibles soluciones para resolver el problema de desigualdad educativa y el rezago.

“No basta con decir que las escuelas son un lugar seguro, de hecho, la SEP no está dando una alternativa educativa bien implementada a quienes quieren tomar clases a la distancia. Parece que hay una resignación a que vamos a tener una mala educación con los estragos de la pandemia y que ahí se va a quedar todo. Tampoco están considerando la salud mental de los estudiantes que han perdido a algún familiar por Covid y cómo eso implica en su desempeño académico”, aseguró.

La doctora María del Sol Alamilla, especialista de la Coordinación de Impulso y Vida Estudiantil de la Universidad La Salle, coincidió en que el temor de las madres y los padres de que sus hijos no estén vacunados ha incrementado la desconfianza para que asistan a clases presenciales.

“La vacunación no es la única estrategia para la contención, la OPS y la OMS siguen recomendando todas las medidas sanitarias, si esto se implementa en las escuelas, nos garantiza que estos niños que pueden transmitir el virus no se contagien y a su vez evitan que haya una evolución distinta de la pandemia”, añadió.

El dato: Autoridades educativas de la CDMX descartaron que se busque un regreso obligatorio a clases el 16 de noviembre, y aseguraron que la asistencia ya alcanza el 90 por ciento.

CDMX sigue en verde; registra mínimos históricos

La Ciudad de México permanecerá una semana más en semáforo verde, y se encuentra en 3.5 puntos que es el más bajo desde el inicio de los semáforos epidemiológicos, lo que se traduce en una caída de las hospitalizaciones y contagios.

Eduardo Clark, director de Gobierno Digital informó que en el Valle de México la semana pasada se registraron 910 personas hospitalizadas, pero este viernes ya son 788, una disminución de 122 personas. En la capital, la semana anterior hubo 682 personas internadas y este viernes son 588, es decir, 94 menos.

Los ingresos se encuentran en niveles históricos, ya que en promedio hay 300 hospitalizados, además que hay registro de 5 mil casos activos en la capital. En torno a la positividad, hay 127 personas detectadas diariamente, mientras que el indicador general es de 3.5, que es el más bajo en la emergencia sanitaria.

Respecto a la vacunación, hasta el momento se cuenta con un avance de 100 por ciento en aplicación de primera dosis, mientras que 94 por ciento con segundos esquemas, en general se han colocado 13 millones 513 mil 984 dosis.

Por separado, la Secretaría de Salud (SSa) federal reportó ayer que en las últimas 24 horas se registraron 282 muertes por Covid-19 y tres mil 614 nuevos contagios, para un total de 289 mil 413 decesos y tres millones 821 mil 830 casos acumulados.

En cuanto a la ocupación hospitalaria, ésta se mantiene en 19 por ciento en camas generales y en 16 por ciento en camas con ventilador.