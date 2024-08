AMLO rechaza diálogo con Ken Salazar sobre asuntos que competen a mexicanos

El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) rechazó establecer un canal de diálogo con el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar para abordar el tema de la reforma judicial, ya que son asuntos que le corresponde a los mexicanos decidir y no se aceptan imposiciones extranjeras bajo el pretexto de cuidar el tratado comercial entre ambas naciones.

MÁS INFORMACIÓN Tengo la mayor disposición para dialogar con el liderazgo de México sobre elección directa de jueces: Ken Salazar

"Diálogo siempre debe haber, el asunto es que los temas relacionados con México pues nos corresponden a nosotros, no pueden venir extranjeros, ningún gobierno extranjero a tratar asuntos que solo corresponden a los mexicanos, es un principio básico de independencia, de soberanía.

"Es como si yo pido ir a Washington a dialogar sobre la venta de armamento para hacer la guerra en el mundo, qué me tengo yo que meter. Este tema es un asunto de los mexicanos y se está resolviendo en las instituciones de nuestro país y ahí andan buscando la forma, dándole la vuelta, se andan por las ramas, dicen es que como hay un tratado comercial nos podemos meter", sostuvo AMLO.

AMLO aclaró que el tratado comercial con EU, no es para que los mexicanos cedan en su soberanía, sino para mantener una buena relación económica y comercial que conviene a las dos naciones, pero no para que México se convierta en un apéndice, en una colonia o un estado asociado, aun cuando hay algunos que lo quisieran.

Durante la conferencia de prensa mañanera, le respondió al diplomático estadounidense el llamado a no pelearse entre gobiernos, así como la solicitud para hablar del tema de la reforma al sistema judicial y los riesgos que implicaría la elección de jueces, magistrados y ministros por voto popular.

"No, no, si no es pleito, es nada más aclarar que somos países independientes y soberanos, que somos muy respetuosos de nuestra relación de amistad, de cooperación, pero no es posible que un embajador extranjero opine lo que está bien o lo que está mal en nuestro país, esa no es la función de un embajador, y ya lo dije, hay embajadores que han hecho peores cosas porque se los han permitido, el peor de todos fue Henry Wilson", aseveró AMLO.

AMLO opinó que no es real que se pudieran establecer sanciones a México por la reforma judicial. Precisó que los mexicanos tienen que poner por delante su soberanía.

"No podemos someternos, es la historia de México, es el sacrificio de mucha gente por lograr una patria libre, independiente, soberana, eso está por encima de cualquier tratado", puntualizó AMLO.

