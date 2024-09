AMLO rechaza pausa en inversiones extranjeras a México; 'están llegando más'

El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) echazó este lunes que haya una pausa en las inversiones estadounidenses y de otros países en México, debido a la discusión de la reforma judicial, y aseguró que, por el contrario, "están llegando más", como lo advirtió el diario estadounidense The Wall Street Journal.

"Nos echaron encima a todos los periódicos (extranjeros). No es cierto, no es cierto, al contrario están llegando mas inversiones", respondió AMLO a una pregunta sobre este tema en la conferencia matutina desde Palacio Nacional.

Según un editorial del rotativo, la enmienda judicial preocupa a inversionistas extranjeros que temen que los jueces se vuelvan dependientes de los electores o de consideraciones políticas por encima de la ley, por lo que las firmas extranjeras están reteniendo al menos 35 mil millones de dólares en proyectos de inversión.

AMLO negó también los señalamientos de la revista The Economist, que advirtió que su sucesora Claudia Sheinbaum Pardo, "heredará un cáliz envenenado en México".

Por lo anterior, AMLO calificó a los medios de comunicación de Estados Unidos como "pasquines" que protegen los intereses de grandes corporaciones, por lo que llamó a no hacerles caso.

"El Wall Street Journal, el New York Times, el Financial Times, Washington Post (…) ayer sacó The Economist que le voy a heredar casi una economía envenenada, o algo así. Son pasquines, es muy lamentable que esos periódicos que supuestamente son serios, son más que nada famosos, pero no son profesionales", subrayó AMLO.

AMLO dijo que esos medios del exterior "tienen un problema de origen, un mal de origen: defienden, protegen los intereses de las grandes corporaciones económicas-financieras, y eso les quita profesionalismo y les quita objetividad. Y aquí había en México la práctica que los usaban para aplaudir o callar".

AMLO recordó que desde el expresidente Carlos Salinas de Gortari hasta Enrique Peña Nieto, dichos medios de comunicación los utilizaban como un ejemplo del "buen manejo" de la economía.

Más adelante, AMLO reiteró que aun cuando al cierre de su gobierno el peso se devaluara. "sería el sexenio en que menos se ha devaluado" en los últimos 50 años.

Estimó que la moneda mexicana se mantendrá firme frente al dólar, e incluso, comentó que las recientes caídas se deben a factores externos y no a temas como la reforma judicial, como, aseguró, lo dicen los del bloque conservador, quienes "están enojados con nosotros".

