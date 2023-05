Rechaza López Obrador reportajes sobre presunta corrupción de sus hijos

El presidente Andrés Manuel López Obrador descalificó este jueves el reportaje sobre presuntos negocios de sus hijos, argumentando que ninguno de ellos es corrupto.

“Qué (Carlos) Loret saca un reportaje de que mis hijos están haciendo negocios, cosa que es rotundamente falso, que es parte del periodismo, si se puede decir así, que él ejerce, porque en realidad es un mercenario que pertenece al hampa del periodismo; no pasa nada porque no es cierto, éste está demostrado que es especialista en montajes”, señaló el mandatario en Palacio Nacional.

En la víspera, se presentó un reportaje en el que se aseguró que se descubrió una red de complicidades entre amigos de Andrés Manuel López Beltrán, y quienes recibieron contratos para aprovechar los cambios en el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAIM).

Cuestionado sobre si existen esos contratos con las empresas, el presidente reconoció que sí, pero eso no prueba nada.

“Pues sí deben de existir, pero mis hijos no tienen nada que ver, mis hijos no son corruptos, o sea nada que ver con lo de Loret de Mola, que él se ha dedicado a hacer un periodismo mercenario con fines de lucro, o sea, pero que demanda nada, cuál es el problema naya ayuda mucho a transparentar la vida pública”, dijo el mandatario.

Exigió que si el periodista tiene pruebas de sus dichos pues que presente las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la República (FGR).

“Pero no, es la consigna de que la calumnia cuando no mancha tizna, pero no hay ningún problema porque yo le puedo decir 'a ver vamos Loret de Mola a hacer pues una apuesta o vamos a hacer un acuerdo'. No es un desafío nada, 'vamos a intercambiar bienes, todos los bienes que tiene mi familia, los míos, los de mis hijos, con los que tiene tu familia, vamos a intercambiarlos a ver'. Me voy a rayar”, expresó el presidente, quien señaló que ese intercambio serviría para demostrar que la riqueza de su familia es menor a lo que ha acumulado el periodista.

También se quejó de que otros periodistas -de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad- fueron a visitar a su hijo mayor, para corroborar que habita una casa propiedad de la asistente de la dirección de un diario nacional..

“Ayer fueron a la casa donde vive José Ramón, o sea, a esperarlo; ahí sí es un acoso, pero tampoco, yo les digo a mis hijos, aguanten no caigan en ninguna provocación, es como si yo voy, o va gente a la casa, eso no se debe de hacer, de Loret de Mola o de Claudio X. González, o de López Dóriga, no, esto es debate político, público político”, expresó López Obrador.

Señaló que el reportaje presentado por el equipo de Carlos Loret es más una muestra de desesperación que un ejercicio periodístico.

“Si algunos sí, pero hagan la cuenta, vean el reportaje, no es nada, es una desesperación, es calumnia, -ni conflicto de intereses-, nada, nada, nada absolutamente, porque el primo del amigo de la hermana, que es amiga de Andrés ¿Y? Vean ustedes mismos, hagan el análisis del reportaje, pero bueno es muy sencillo, hay cosas que no se pueden ocultar en la vida, como dos o tres, y una de esas que no se puede ocultar pues es el dinero, es sencillo vamos a intercambiar y aclarar cómo obtuvimos lo que tenemos y así se resuelve”, insistió el Presidente López Obrador.

FGR